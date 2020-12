Column: Teletekstnerd

Zo af en toe krijgen we er nog mailtjes over. Teletekst. Van mensen die het missen en zelfs aanbieden geheel vrijwillig deze dienst in de benen te houden. Maar het zijn vooral liefhebbers, puristen. Want mooier dan Teletekst wordt het niet.

Het is inmiddels bijna vier jaar geleden dat onze teletekstpagina's op zwart gingen. Een printje van het allerlaatste teletekstbericht hangt nog op het prikbord van de redactie, te midden van de geboortekaartjes van collega's wier kinderen al bijna een academische studie hebben afgerond.

Collega Willem probeerde er op de laatste dag van Noordtekst nog het beste van te maken. Zijn voorspelling dat 'er niet lang getreurd zou worden', klopte deels. Want een deel van ons publiek baalde, maar ging ook weer door met het teletekstloze leven. Het maakte de noodgedwongen keuze iets draaglijker.

En eerlijk is eerlijk, wij waren als redacteuren op dat moment stiekem ook wel een last kwijt, want probeer maar eens op een drukke avond ook nog eens een nieuwsbericht in een stramien van een beperkt aantal tekens te gieten. En zodanig dat de essentie overeind blijft en de kop niet klinkt alsof er net een kat over je toetsenbord heeft gelopen.

Toch heb ik zelf altijd de liefde voor teletekst gehouden. Sterker nog, ik doe niet aan een bucket list, maar mocht de man achter de knoppen bij NOS Teletekst een keertje niet kunnen... Ik kan mij het geluksgevoel voorstellen als alle koppen op teletekstpagina 101 even lang zijn en als extra glans er geen teken ongebruikt is gebleven. De geboorte van mijn zoon zal altijd op de eerste plek blijven staan, maar je moet als gebeurtenis van goede huize komen om de perfecte 101 van een tweede plek te stoten.

De uitdaging om met weinig tekens om te gaan, kent bij mij zijn oorsprong bij de krant. Ja, ik kom van de andere kant, zoals dat wel eens wordt genoemd. Daar vormde vooral Ranomi Kromowidjojo een probleem. Niks persoonlijks, Ranomi, maar een kortere achternaam was wel fijn geweest. Kromowidjojo paste meer dan eens niet in de kop, een probleem dat ik later bie Noord opnieuw tegenkwam, maar dan voor Noordtekst.

De schrik sloeg mij dan ook om het hart, toen Kromo (ik begin alvast maar met de kortere variant) aanpapte met Pieter van den Hoogenband. Doordat Pieter door teletekstnerds ook wel 'VDH' werd genoemd, was bij een eventueel huwelijk 'VDH-Kromo' een optie geweest, maar dat had ook zomaar het nieuwste toppaard van Jur Vrieling kunnen zijn.

Het amoureuze avontuur strandde. Sneu voor hen, maar teletekstmatig een opluchting, want verder dan de toevoeging 'wint' hadden we niet kunnen gaan in onze berichtgeving bij winst van Kromo. 'Zinkt', 'verliest', 'zegeviert', het was allemaal onmogelijk geweest.

Dat terwijl teletekst legio mogelijkheden heeft. Wat dat betreft ben ik blij dat het einde van het jaar nadert. Als de kerstdagen zijn aangebroken, fietst de teletekstredacteur van de NOS ergens altijd een kerstboom op pagina 101. Met ballen en slingers! Oké, daar is-ie mogelijk al mee begonnen toen de mussen nog dood van het dak vielen, maar je weet vooraf natuurlijk nooit hoeveel nieuwswaardige koppen je kwijt moet. Heeft hij meerdere groottes teletekstbomen klaarstaan?

En wat te denken van zijn vuurwerkcreatie op 1 januari? Valt die ook onder het vuurwerkverbod? Sneuvelt er dit jaar weeeeeeeeeer een traditie? Ik kan niet wachten tot het zover is en we zien of 'Mister Teletekst' kiest voor een gouden of zilveren boom. En o ja, mochten ze nog een snuffelstagiair zoeken...

Normaal gesproken deelt Willem van Reijendam 's zaterdags op deze plek zijn overdenkingen bij RTV Noord. Zo niet dit weekend. Vrees niet, Willem neemt na de jaarwisseling zijn vertrouwde columnistenstekkie weer in.