Station Sappemeer Oost sluit: met brandende kaars, bakkie troost en stille trom

Omwonenden en gebruikers van het station zijn al langere tijd teleurgesteld over de sluiting. Nu kunnen ze nog vier keer per uur richting Stad of Oost-Groningen, straks kan dat niet meer.

'Het openbaar vervoer verdwijnt'

'Het openbaar vervoer verdwijnt helemaal uit Sappemeer', zegt voorzitter Bob Zuidersma van bewonersplatform Sappemeer Noord en Oost. 'We nemen zaterdagmiddag rond 15.00 uur met een groepje omwonenden afscheid van ons station. Met een brandende kaars en een bakkie troost. Het is echt zonde', zegt een geïrriteerde Zuidersma.

De omwonenden zijn boos omdat er volgens hen geen waardig alternatief is voor de sluiting. 'We worden naar station Hoogezand-Sappemeer gestuurd dat hier twee kilometer verder op ligt, maar dat vinden wij geen alternatief. Wij willen dat buslijn 174 hier langs komt, anders verdwijnt gewoon het gehele openbaar vervoer hier. Dat kan toch niet', zegt Zuidersma.

Pilot zelfrijdende bus onzeker

Wethouder Jaap Borg van de gemeente Midden-Groningen beloofde vorige maand nog dat de provincie Groningen een proef zou gaan doen met een zelfrijdend busje.

Dat busje zou gaan rijden tussen station Sappemeer Oost en station Hoogezand-Sappemeer, dat 1,8 kilometer verderop ligt. Navraag bij de provincie leert echter dat het doorgaan van die proef hoogst onzeker is.

'Door corona kunnen er hoogstens twee mensen in zo'n busje. Bovendien reizen er door corona minder mensen met het openbaar vervoer en kunnen we dus geen goed beeld krijgen van de behoefte', aldus provinciewoordvoerder Jan van der Meide.

De provincie Groningen neemt hoogstwaarschijnlijk pas tegen de zomer van 2021 een besluit over een mogelijke pilot met het busje tussen de twee stations.

Bordje van vervoersmaatschappij Arriva waarschuwt dat station Sappemeer Oost gaat sluiten (Foto: Jeroen Willems)

Geen aandacht vanuit Arriva

Corona heeft ook invloed op het officiële afscheid van het station: dat komt er niet. Vervoerder Arriva besteedt er geen speciale aandacht aan, laat een woordvoerder weten.

'We hebben omwonenden geïnformeerd over de sluiting en er hangen informatieborden op het station. Verder maken we er geen moment van. Corona speelt daarbij een rol: als je dat wel doet, breng je namelijk mensen bij elkaar.'

Als zaterdagnacht de laatste trein richting Groningen vertrekt, klinkt dus nog één keer het fluitje van de laatste trein. Na die tijd hoor je er alleen nog voorbijrazende treinen, die vanaf zondag twee minuten korter doen over de reis tussen de omliggende stations Zuidbroek en Hoogezand-Sappemeer.

Verboden gebied

Voor reizigers is station Sappemeer Oost dan verboden gebied. ProRail zet er hekken omheen, om later de banken, bebording en abri's weg te halen. Die worden zoveel mogelijk gerecycled.

Wie na de laatste trein afscheid wil nemen van de perrons in Sappemeer heeft trouwens de tijd: die blijven nog wel even liggen. In oktober 2021 haalt ProRail de perrons weg. Pas dan is Sappemeer Oost echt geschiedenis.

