Warming-up: FC Groningen - RKC

Het gaat momenteel uitstekend met FC Groningen. Het spel is leuk, er worden punten gepakt en het team staat op een keurige zesde plaats in de eredivisie.

Analist Martin Drent zei afgelopen maandag in de RTV Noord-podcast De Koffiecorner dat je waarschijnlijk met een busje was opgehaald als je dit van tevoren had voorspeld. Want aan het begin van het seizoen waren er voldoende vraagtekens, maar de laatste weken snoert de selectie van FC Groningen elke criticaster de mond. Er wordt namelijk gewoon goed gevoetbald en de punten werden tegen prima tegenstanders gepakt. Met een strijdende Azor Matusiwa voorop is FC Groningen op dit misschien wel de verassing van de eredivisie.

De vorm: FC Groningen

Slechts drie keer eerder begon FC Groningen beter aan het seizoen dan nu het geval is. In het seizoen 2008/2009 had FC Groningen na elf wedstrijden drie punten meer dan de twintig punten die de ploeg van Danny Buijs nu verzameld heeft. Toen scoorde de Trots van het Noorden wel een stuk gemakkelijker, want in die eerste elf wedstrijden werd toen maar liefst 26 keer het net gevonden, tegen de dertien goals van dit seizoen.

Toch worden de zorgen om doelpunten steeds minder door het goede spel van FC Groningen. Vorige week tegen AZ wist Groningen, na de rode kaart, ook voldoende te creëren en uiteindelijk twee keer te scoren.

De vorm: RKC Waalwijk

RKC Waalwijk was vorig jaar misschien wel een beetje het lachertje van de eredivisie. Met een heel beperkt budget liet de ploeg van Fred Grim af en toe heel leuk voetbal zien, maar tot echt goede resultaten leidde dat niet. Toen de competitie na 26 wedstrijden werd stilgelegd, stond RKC dan ook op de laatste plaats met slechts vijftien punten.

Tegenwoordig hangt de vlag er in Waalwijk heel anders bij. Het team speelt wederom leuk voetbal, maar pakt ook punten. In de eerste elf wedstrijden werden al twaalf punten gepakt, waardoor RKC momenteel op de twaalfde plaats in de eredivisie staat. Van de laatste acht wedstrijden werden slechts twee verloren. De laatste twee wedstrijden werden van FC Twente en VVV gewonnen.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen zal vanmiddag het spel moeten maken tegen RKC. Dat lukt de ploeg van Danny Buijs de laatste weken steeds beter. Tegen Willem II domineerde de Trots van het Noorden het eerste half uur indrukwekkend, maar wist dat niet in doelpunten uit te drukken. Daar zal straks toch de crux liggen voor de ploeg van Buijs.

Het is te verwachten dat er sowieso aan het begin van de wedstrijd een overwicht ontstaat voor FC Groningen. Als de ploeg zich snel weet te belonen, dan kan Groningen met een beetje geluk vlot de blik op komende dinsdag richten, want dan wacht FC Emmen alweer in de beker.

Historie

FC Groningen en RKC Waalwijk speelden 22 keer eerder tegen elkaar in Groningen voor een eredivisiewedstrijd. Negen keer won FC Groningen, vijf keer werd het gelijk en acht keer gingen de bezoekers er met de winst vandoor.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zaterdagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Groningen – RKC Waalwijk begint om 16.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 16.00 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Jan Veenhof is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben en Alessio da Cruz zijn geblesseerd. Mo El Hankouri is geschorst.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Gudmundsson, Van Hintum, Itakura, Dankerlui, Matusiwa, Daniël van Kaam, Joosten, El Messaoudi, Balk en Strand Larsen.