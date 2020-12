Shine-concurrent Pallas: ‘Ons initiatief gaat zeker door’

De ambities van Shine-rivaal Pallas gaan de plannen voor een isotopenfabriek in Groningen flink dwars zitten. Initiatiefnemers van Pallas laten weten dat de bouw van een kernreactor voor de productie van medische isotopen in Petten wat hun betreft zeker door gaat.

Wordt het Pallas-project doorgezet, dan is de kans groot dat Shine Medical Technologies afziet van realisatie van een isotopenfabriek in Groningen. Het Amerikaanse bedrijf wil zich hier alleen vestigen wanneer het er geen door de overheid gesteunde concurrent bij krijgt, liet Europees directeur Harrie Buurlage van Shine donderdag weten. Hij wil die garantie zwart op wit van minister Van Ark (Gezondheid).

Het bedrijf zegt weinig trek te hebben in vestiging in een land waarbij de overheid meer belang heeft bij het slagen van een eigen initiatief. Shine zegt naar een ander Europees land uit te wijken wanneer Pallas een nucleaire fabriek in Petten neer gaat zetten.

Felle strijd

Tussen beide initiatieven groeit een felle concurrentiestrijd om een positie op de markt van isotopenproductie. Die worden gebruikt voor diagnose en behandeling van vooral kankerpatiënten.

Afgelopen week maakte minister Van Ark bekend dat er geen bedrijven zijn die het Pallas-initiatief willen betalen. Volgens Pallas zijn die investeerders er wel, maar zitten de voorwaarden hen dwars.

‘Ze vragen op een aantal punten duidelijkheid. Een daarvan is het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen, zoals de Kernenergiewetvergunning’, zegt een woordvoerder. ‘Potentiële investeerders blijven geïnteresseerd. Er ligt een sterke business case.’

Geld op tafel

Private financiering is daarmee niet definitief van de baan, stelt Pallas. Met een vervolglening van 18 miljoen die de minister naast de eerdere financiering van 148 miljoen euro verstrekt, zegt Pallas volop door te kunnen met de werkzaamheden.

Bovendien bekijkt de minister of ze zelf geld op tafel kan leggen voor de nieuwe nucleaire reactor in Petten. Die gaat tussen de 600 en 800 miljoen euro kosten en zal op z’n vroegst in 2030 volop draaien.

‘Pallas gaat er komen’, zegt een woordvoerder overtuigd. ‘Pallas is van levensbelang voor miljoenen. Wereldwijd maken nu al meer dan 30.000 patiënten per dag gebruik van de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit aantal zal alleen maar toenemen omdat we ouder worden en door snelle ontwikkeling van nieuwe effectievere behandelingen.'

Pallas moet de verouderde Hoge Flux Reactor vervangen. Die draait al sinds 1961, maar levert nog steeds zo’n dertig procent van alle isotopen voor ziekenhuizen en behandelcentra. Nederland is daarmee mondiaal marktleider in de productie van deze medicijnen.

Ruimte genoeg

Er is volgens Pallas ruimte genoeg in Nederland voor beide initiatieven. ‘Binnen vijftien jaar zal drie kwart van de productiecapaciteit door reactoren wereldwijd vervangen moeten worden. Pallas kan de leegte die ontstaat straks niet alleen opvangen. Bovendien vindt Pallas belangrijk dat de kennis in Nederland behouden blijft.’

Bovendien richt Shine zich op een beperkt aantal isotopen. ‘De technologie van Shine is kansrijk maar nog niet bewezen en kan ook de reactor niet vervangen.’