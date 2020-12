CDA wil opheldering over extra kosten verbouwing stadhuis door corona

Burgemeester Koen Schuiling stelde onlangs bij de start van de Promotiedagen in Groningen dat de renovatieplannen van het stadhuis moeten worden aangepast. Onder meer ventilatiesystemen, looplijnen en de afstanden tussen tafels en stoelen moeten worden veranderd, aldus Schuiling vorige maand in het Dagblad van het Noorden.

Jarenlange coronapandemie?

Het CDA is verbaasd over die uitspraken en vraagt zich af of het college uitgaat van een jarenlange coronapandemie waardoor het stadhuis zonder aanpassingen niet te gebruiken zou zijn. Ook wil de partij weten hoeveel de extra maatregelen kosten. Het CDA is verder ontstemd dat raadsleden niet eerst zijn geïnformeerd over de kostenoverschrijding, maar dit via de media moesten vernemen.

‘Wij waren al eerder kritisch op de dure verbouwplannen voor een nieuw stadhuis. Deze zouden in eerste instantie 15,5 miljoen kosten en werden vervolgens op 19,3 miljoen euro geraamd. Wat ons betreft had het college voor een goedkopere variant gekozen. Deze nieuwe kostenstijging vinden we daarom moeilijk te begrijpen’, stelt CDA-fractievoorzitter René Bolle.

CDA-fractievoorzitter René Bolle (Foto: CDA Groningen)

Andere gebouwen ook aangepast?

De partij wil bovendien van het stadsbestuur horen of andere (lopende) nieuwbouwprojecten van de gemeente Groningen ook vanwege corona worden aangepast. Het CDA denkt daarbij aan scholen, sportaccommodaties of nieuwbouw voor culturele instellingen.

Het is de bedoeling dat de verbouwing van het stadhuis eind volgend jaar klaar is. Het CDA is benieuwd of die datum wordt gehaald nu het stadhuis ook coronaproof moet worden gemaakt.

