Stichting wil laatste Groninger coaster redden: 'Nog 20.000 euro nodig'

De huidige eigenaar wil de prijs verlagen. Hierdoor wordt de koop haalbaar voor een stichting die de coaster wil tentoonstellen in een museum.

De geschiedenis van de Noordborg

De Noordborg is in 1962 gebouwd voor rederij Wagenborg in Delfzijl. Het is waarschijnlijk het laatste exemplaar van de naoorlogse Groninger coasters die bij honderden zijn gebouwd op werven aan het Winschoterdiep in Stad.

De Noordborg (Foto: Dick van der Kamp Shipsales B.V.)

Aan het einde van hun economische levensduur verkochten Groninger reders de schepen. Vaak kwamen ze terecht bij rederijen rond de Griekse eilanden of in het Caribisch gebied, maar daar zijn de meeste oude Groninger schepen ook uitgerangeerd.

Noordborg is in handen van een handelaar

Via vele omzwervingen kwam de Noordborg een aantal jaren geleden in handen van handelaar Dick van der Kamp. Die heeft veel geld besteed aan het opknappen van het schip, maar hij kan het niet kwijt. Hij heeft de vraagprijs verlaagd naar negentigduizend euro. Als de stichting vijftigduizend euro aanbetaalt, mag de Noordborg alvast naar Delfzijl.

Als het schip er eenmaal ligt, zullen mensen zien dat het een serieus plan is dat ze gerust kunnen steunen Anne Nijboer van het Bronsmotoren Museum

Museum met Bronsmotoren heeft belangstelling

Anne Nijboer van het Bronsmotoren Museum wil het schip dolgraag kopen. 'Onze stichting is bezig met een crowdfundingsactie en een aantal sponsoren hebben grotere bedragen toegezegd. Als we nog twintigduizend euro bij elkaar krijgen, hebben we die vijftigduizend euro en mogen we de Noordborg komen halen en de rest van het bedrag afbetalen. Nu zeggen nog veel mensen 'eerst zien en dan geloven’, maar als het schip er eenmaal ligt, zullen ze zien dat het een serieus plan is dat ze gerust kunnen steunen.'

'Het is een mooie authentieke boot en de enige die nog in Nederland ligt', weet Nijboer.

Nieuw type dieselmotor werd gebruikt in Groninger coaster

Er zijn tussen 1900 en 2004 zo’n vijfduizend dieselmotoren door de Brons-fabriek in Appingedam gebouwd. De fabriek werd gesticht door Jan Brons, uitvinder en selfmade ingenieur die een heel eigen type dieselmotor uitvond. De motoren werden vooral gebruikt in Groninger coasters en stonden bekend om hun onverwoestbaarheid. 'We hebben een hele verzameling Brons-motoren, bouwtekeningen en zelfs het originele bureau van Jan Brons’, vertelt Nijboer.

Noordborg wordt onderdeel van de nieuwe collectie

'Het is de bedoeling dat de Noordborg een deel wordt van onze expositie', aldus Anne Nijboer. 'We hebben een loods aan het oude Eemskanaal die we aan het inrichten zijn als museum, zodat we daar onze motorencollectie kunnen laten zien. De Noordborg kan daar dan voor de wal liggen als onderdeel van de tentoonstelling.’

Of het gaat lukken om die negentigduizend euro bij elkaar te krijgen? 'Tja', zegt Nijboer, ‘het is maar net hoe je het bekijkt. Aan de ene kant is het een hoop geld, maar als we er met z'n allen aan gaan trekken, is het bedrag best op te brengen'.

Lees ook:

- Inzamelingsactie moet laatste Groninger coaster redden

- Het geluid van een Bronsmotor is voor vader en zoon Zwerwer 'net muziek'

- Nazaat Jan Brons pleit voor behoud fabriekspand aan Farmsumerweg in Appingedam

- Laatste open dag, daarna sluit het Bronsmotoren Museum