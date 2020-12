Column: Let it be

Het schiet me zomaar in de rug. Midden in de nacht. Liggend op mijn buik word ik wakker door drang op de blaas. Om te kijken hoe laat het is, richt ik me lichtjes op en draai richting het nachtkastje. Bof! Ineens zit alles muurvast in mijn rug. Onderin.

Stil blijf ik liggen. Schietgebedjes makend dat de rug zich weer gaat rechten zoals het hoort. Ondertussen blijft de nachtelijke plas vragen om geloosd te worden. Voorzichtig probeer ik me om te draaien. Een pijnscheut alsof een spijker in mijn rug wordt geslagen, schiet door mijn lijf.

Och man. Hou mout dit nou? Ik laat me uit mijn bed glijden en op handen en voeten kruip ik richting trap. Uiterst voorzichtig trek ik me op aan de trapleuning. Hoe ik het gered heb, weet ik niet, maar tien minuten later lig ik weer met schrijnende rugpijn in bed. Met een lege blaas. Dat wel.

Op mijn nachtkastje staat voor noodgevallen een potje wondermiddel Paardenkracht. Ik smeer mijn onderrug er helemaal vol mee en blijf stil liggen. Op mijn rug. Uren later, tegen twaalven word ik wakker. De pijn is een stuk minder maar zeker niet weg.

Ik heb zoveel plannen op mijn vrije dag. De achtertuin moet nog winterklaar, de was, boodschappen, auto uitmesten. Rigoureus ban ik het to do-lijstje uit mijn hoofd. Gewoon niks. Ik laat de boel de boel en vlei mij na een hete douche en een tweede insmeerbeurt met Paardenkracht op de bank.

Ik zap langs de wereld zenders. Alleen detectivezender BBC First heeft iets naar mijn zin: Midsomer Murders. Na tien minuten kijken, kom ik erachter dat ik de aflevering over de vermoorde dominee al twee keer heb gezien. Ik speur verder via de digitale weg en kom bij een documentaire van The Beatles: ‘Eight days a Week. The Touring Years’.

Regisseur Ron Howard - voor de liefhebbers: die rooie uit Happy Days - blikt terug op hoe John, Paul, George en Ringo de wereld veroverden in de sixties. Mijn hemel. Ik wist dat die jongens van Liverpool ontzettend populair waren. Maar dat het regelrechte hysterie was, daar valt me de bek van open. Die blikken in de ogen van al die hysterisch gillende meisjes. Om bang van te worden.

Zo treden de vier Engelse popiconen in 1965 op voor een slordige 55.000 uitzinnige Amerikanen in het Shea Stadium, toen de thuisbasis van de New York Mets. Het meidengegil is zo oorverdovend hard dat Paul en John zichzelf niet kunnen horen zingen. Ik zie het beeld van een agent die z’n vingers in z’n oren stopt tegen het immense lawaai.

Onder de indruk van het Beatlesgeweld, vind ik daarna ook nog het filmpje van Paul McCartney in de Carpool Karaoke. De Britse alleskunner James Corden rijdt in de auto met Sir Paul door de straten van Liverpool - en ja, ook door Penny Lane - ondertussen samen Beatlesliedjes zingend. Let it be komt ook voorbij.

When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me

Speaking words of wisdom, let it be

And in my hour of darkness she is standing right in front of me

Speaking words of wisdom, let it be

McCartney vertelt dat het liedje ontstaan is uit een droom. In tijden dat het allemaal nog niet zo florissant ging met de muziek, droomde hij ‘s nachts dat zijn moeder aan zijn bed stond. Zijn moeder Mary had hij op 14-jarige leeftijd aan kanker verloren. En nu stond ze aan zijn zij. ‘ It’s gonna be ok. Let it be… ‘, had ze in de droom tegen Paul gezegd.

Zoals wij zouden zeggen: ‘t Komt altied wel goud’. Ik bedenk dat ik niet zo lang geleden zelf ook zo’n soort tekst heb gemaakt. Een gedichtje. Een troosttekst in tijden van corona.

Ik schreef het uit mijn verontruste, beangstigende gevoel over die ongrijpbare ziekte. Zo net na de zomer kreeg ik een berichtje van Charlotte, een oud-klasgenootje van me van de Winschoter Scholengemeenschap. Ze werkte zoals veel meer Groningers in Den Haag. Of ik voor alle Groningers in den vreemde niet iets van troost kon bieden?

Ik dacht meteen aan het gedichtje. Samen met collega Rolf reden we op een koude herfstdag in het busje naar Nieuwe Statenzijl. Aan de sluis met zicht op de Kiekkaaste en het geluid van de wind en overtrekkende ganzen las ik het gedicht voor. Rolf filmde.

Zo belandde mijn filmpjegedicht via Charlotte in de huiskamers van duizenden Groningers in den vreemde en in de provincie. Tenminste één vrouw vond het mooi. Ze stuurde me een mail of ze de tekst niet op schrift kon krijgen. Zo op de bank, vervuld van zelfmedelijden over een pijnlijke rug, zegt mijn geheugen dat ik helemaal vergeten ben haar terug te mailen.

Voor haar....

Zo allint hier in hoes liekt t heul ver weg

Wait nait hou’k mie vuilen mout, ‘k bin van de leg

De wereld is verdold stil en touglieks zo kil

Vrees veur wat ik nait ken, vrees veur wat komt

As d’ol man in t zwaart mit zien hoge houd

Ik dink aan vrouger, aan mien moe

Bie mien troanen

streek ze mie over t hoar en zee:

t Komt altied wel weer goud

Erik Hulsegge