Lennart (13) uit Ten Boer vertelt over zijn overleden vader en wordt overstelpt met reacties

Ronald ontmoet Lennart

Het was op een koude zaterdagochtend dat presentator Ronald Niemeijer van het tv-programma Expeditie Grunnen Lennart trof in Ten Boer. Hij had een grote snoek gevangen. Vol trots liet hij hem zien aan Ronald en vertelde hoe je een snoek op een veilige manier moet vastpakken. Toen Ronald vroeg waar hij al die kennis vandaan had, werd het even stil. ‘Van mijn vader, maar die is helaas op 12 oktober overleden.’

De vader van Lennart was ook dol op vissen (Foto: Familiebezit)

Miljoen mensen

Na de uitzending ging Lennart het hele internet over. Het bericht op Facebook heeft meer dan een miljoen mensen bereikt en de berichten voor hem blijven binnenstromen.

Emotioneel

Twee weken later gaat Ronald opnieuw naar Ten Boer. Lennart en zijn moeder Sandra ontvangen hem thuis. ‘Ik heb bijna alle reacties op Facebook gelezen’, vertelt Sandra. ‘Ik word er nu ook weer emotioneel van. Maar ik vind het fantastisch voor hem.'

Uitgenodigd in België

‘Ik ben in België uitgenodigd om te komen vissen’, vertelt Lennart. ‘Sportvisserij Nederland heeft mij benoemd tot ambassadeur van de hengelsport en ze hebben mij een vispakket opgestuurd. Ik mag ook nog met de internationaal bekende visser Herwin Kwint op pad. Dat vind ik heel leuk.’

Hartinfarct op de camping

Over het overlijden van zijn vader vertelde Lennart volgens alle reacties op Facebook heel dapper. ‘Het is nog helemaal niet zolang geleden, dus het is nog heel vers’, vertelt Sandra. ‘We waren op de camping in Zeeland waar we al jaren heen gaan. En daar heeft hij een hartinfarct gehad en toen was het plotseling klaar.’

De vader van Lennart leerde hem vissen (Foto: Familiebezit)

'Lieve reacties'

‘Nog steeds krijgen we reacties’, vertelt Sandra verder. ‘Heel lieve reacties, ook van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als Lennart en die zich daarin konden vinden.’

'Mijn vader draag ik met me mee'

Door alle aandacht is Lennart nog enthousiaster geworden voor het vissen. ‘Ik zal mijn vader op deze manier altijd met mij meedragen.’

Bekijk hieronder de ontmoeting van Ronald en Lennart: