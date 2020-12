Winterregeling voor daklozen in Stad versoepeld na noodkreet

De gemeente Groningen heeft de winterregeling in de daklozenopvang versoepeld. Aanleiding is de situatie van daklozen uit andere Europese landen dan Nederland.

Deze groep valt momenteel tussen wal en schip. Daklozen met de Nederlandse nationaliteit kunnen nachtopvang krijgen. Dat geldt eveneens voor mensen die hier op straat leven met een niet-Europese nationaliteit. Maar als ze EU-ingezetene zijn, worden ze beschouwd als 'toerist' en moeten ze zichzelf maar zien te redden.

Van -10 naar 0 graden

Pas als de gevoelstemperatuur -10 graden celsius is, mag ook deze groep gebruik maken van de nachtopvang. De gemeente Groningen schaalt dat nu op naar 0 graden. Vanaf wanneer de versoepeling geldt, weet Siebe Zwerver van stichting Straatwijs niet. 'Er moeten eerst zaken worden aangepast in de opvang.'

Directe aanleiding voor de versoepelde regels is een noodkreet van Straatwijs over drie daklozen uit Polen en Litouwen. Die sliepen de afgelopen tijd in de bosjes achter de Martinikerk. Om aandacht voor hun situatie te krijgen, schreef Staatwijs samen met stichting Martinikerk en diaconie Protestantse gemeente Groningen een open brief aan burgemeester Koen Schuiling van Groningen. 'Daar is deze versoepeling nu een uitvloeisel van', stelt Zwerver.

Vanavond toch weer op straat

Hoewel Zwerver blij is met de aanpassing, benadrukt hij dat dit geen structurele oplossing is. 'De drie mensen in kwestie hebben een aantal dagen in een hotel geslapen. Ik heb ze vanochtend uitgecheckt, dus ze slapen vanavond weer op straat.' Toch denkt Zwerver niet dat er nog meer voor deze groep daklozen uit te halen is. 'Ik denk dat het hier bij blijft.'

