FC Groningen verslaat RKC en stormt top vijf binnen

23 punten

Het was voor El Messaoudi zijn vierde treffer in de laatste drie duels voor de groen-witten, Daniël van Kaam scoorde zijn eerste Eredivisietreffer. Beide goals vielen in de tweede helft na een hele matige eerste. FC Groningen boekte zo de zevende overwinning van het seizoen, komt op 23 punten en staat daarmee voorlopig op de vijfde plaats.

Binnenkant rechts

Tot aan het doelpunt was Groningen onmachtig. Het duel werd opengebroken uit een corner. Strand Larsen legde de bal goed terug waarna El Messaoudi heel bekeken met binnenkant rechts doel trof. RKC bood prima tegenstand, maar wist enkele aardige aanvallen niet af te werken. Padt stond in de weg op inzetten van Stokkers.

Duel op slot

Een kwartier voor tijd schoot FC Groningen de wedstrijd op slot. Na geklungel achterin bij de Waalwijkers kwam de bal voor de voeten van RKC-doelman Lamprou. Die schoot tegen Van Kaam op die niet meer kon missen. In de slotfase kwam FC Groningen niet meer in de problemen en liet wederom drie punten noteren.

Programma

De Groningers komen aanstaande dinsdag 15 december opnieuw in actie. Dan is FC Emmen de tegenstander in het bekertoernooi. Dit duel in Drenthe begint om 21.00 uur. In de competitie gaan de groen-witten volgende week zaterdag 19 december op bezoek bij Sparta. Dan is het aanvangstijdstip wederom 16.30 uur.