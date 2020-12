Daniël van Kaam: 'Eindelijk, mijn eerste goal'

'Eindelijk, mijn eerste goal', glundert Van Kaam. 'Tegen VVV werd de goal afgekeurd, nu ging de scheidsrechter ook weer naar zijn oortje. Je denkt: nee hè, niet weer. Maar gelukkig telde het doelpunt dit keer wel. Ik gokte dat de speler van RKC de bal terug zou spelen, anticipeerde daarop. Via de keeper kwam hij voor mijn voeten. Ik was de bal zelfs even kwijt, maar kon 'm toch binnen tikken.'

Moeizame zege

Het was een moeizame overwinning voor FC Groningen. 'In de eerste helft kwamen we niet in ons spel en het liep moeizaam. Dat hebben we in de tweede helft gelukkig weten te herstellen.' Daniël van Kaam is dan ook een trotse basisspeler bij een club die voorlopig in de top-5 staat. 'Het voelt lekker. Dit kan zomaar een heel mooi seizoen worden', besluit hij.

Rechtgezet

Bart van Hintum had ook gezien dat het in de eerste helft niet liep. 'Voetballend kwamen we er niet aan toe. RKC heeft weinig grote kansen gehad, maar ons spel was niet snel genoeg. Het belangrijkste is dat we het in de tweede helft hebben rechtgezet.'

Stem kwijt

FC Groningen-coach Danny Buijs was na afloop zijn stem kwijt. Dat had zijn redenen. 'In de eerste helft moest ik mijn eigen fout goed maken. Ik wilde met twee man voorop spelen, met veel balbezit voor Daniël van Kaam en vervolgens aanvallen via de flanken. Dat kwam er totaal niet uit.'

'Ik heb net de groep een groot compliment gegeven voor de tweede helft. Als je niet in de wedstrijd zit en het dan toch weet om te buigen, dan is dat echt knap. Op basis van de tweede helft hebben we verdiend gewonnen, maar aan de bal was het heel zwak vandaag.'

