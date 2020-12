Expeditie 1,5 meter: Ronald wordt tijdens gesprek gestoord

De expeditie begint in Ten Boer en al snel zit Ronald op de bank bij Jan Breukelaar. Een gesprek is lastig te voeren, omdat de twee bulldogs van Jan ontzettend blij zijn dat Ronald er is. Cameraman Jan kan zijn lachen niet inhouden.

Dit weekend stopt en vertrekt er voor het laatst een trein op station Sappemeer Oost. Dit heeft te maken met de nieuwe treinverbinding naar Winschoten. Buurtbewoners zijn hier niet blij mee.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- 13-jarige Lennart uit Ten Boer overspoeld door reacties na vorige uitzending

- Mandy Nijboer uit Ten Boer zingt in RTL-programma ‘I can see your voice’

- Bomenkap in Ten Post

- En nog veel meer

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

