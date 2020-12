Sappemeer neemt afscheid van station

Arriva en ProRail sluiten het station omdat ze met langere treinen gaan rijden om op die manier meer treinreizigers tijdens spitsuren een zitplaats te bieden. Het perron van Sappemeer Oost is niet groot genoeg voor deze langere treinen en het verlengen van zulke perrons zou, gezien het geringe aantal reizigers, niet verantwoord zijn.

Bewoners Sappemeer teleurgesteld

Desondanks zijn de bewoners van Sappemeer en omgeving boos en teleurgesteld. Bob Zuidersma van bewonersvereniging Sappemeer Oost: 'We voelen ons in de steek gelaten door Arriva, provincie, en door ProRail. Ja, eigenlijk door iedereen. Met een pennenstreek zijn we ons station kwijt en we moeten maar wachten of er een goede busverbinding voor in de plaats komt.'

Gerben Buist van bewonersvereniging Sappemeer Noord was al net zo teleurgesteld in het besluit. 'Eén van de redenen dat ik hier ben komen wonen is het goede openbaar vervoer. En nu verdwijnt het station dus', zegt hij gedesillusioneerd.

In het vervolg station Hoogezand-Sappemeer

In het vervolg moeten inwoners van Sappemeer een stukje verder fietsen om de trein te kunnen pakken. Zo'n twee kilometer verderop is station Hoogezand- Sappemeer te vinden.

Na de laatste treinrit worden hekken geplaatst om vernielingen op station Sappemeer Oost te voorkomen en binnenkort gaat de sloop van start. Sinds 1887 stopte de trein in Sappemeer Oost, maar vanaf maandag niet meer.

