Pa Dallinga: 'Debuut Thijs jongensdroom die uitkomt'

'Ik zat met kippenvel op de bank,' vertelt vader Reint Dallinga. 'Thijs heeft sinds de vorige winterstop heel veel last gehad van een vervelende liesblessure. Met hulp van de medische staf is hij langzaam teruggekomen. Met doorzettingsvermogen en geloof in zichzelf heeft hij nu eindelijk zijn debuut gemaakt.'

Kwartier speeltijd

'De hoop was dat hij er misschien in de rust al in kwam, maar gelukkig mocht hij een kwartier meedoen,' vertelt zijn vader. Thijs is geboren in Siddeburen. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Emmen waarna Ron Jans hem twee seizoenen geleden naar Groningen haalde.

Jongensdroom komt uit

'De concurrentie is groot. Heel blijven en een beetje geluk hebben is het devies. Ik ben zelf ook een echte FC Groningen-fan, liefhebber van de sport. Het is fantastisch voor hem dat hij nu zijn debuut heeft mogen maken voor onze geliefde FC. Op de grasmat in het eigen stadion. Dat is een jongensdroom die uitkomt,' besluit Reint Dallinga.

