Veel eremetaal voor Groningse roeiers

De drie roeiverengingen in Groningen hebben zaterdag veel prijzen in de wacht gesleept bij het NK Indoorroeien. In totaal veroverden de roeiers van Aegir, De Hunze en Gyas tien medailles.

De Hunze voegde de meeste gouden medailles toe aan de prijzenkast. In de categorie onder 18 jaar legde Jelle Bakker de twee kilometer het snelste af. Hij noteerde 6 minuten en zeven tiende. De roeiclub had een ruimte ingericht om online deel te kunnen nemen aan het kampioenschap. Bakkers clubgenoot Lucas Keijzer pakte op ruime afstand het zilver.

Supersnelle tijd

In de meisjesklasse tot 16 jaar kwam Anna Menke zeer goed voor de dag. Haar eindtijd was slechts dikke seconde langzamer dan het officieuze wereldrecord in haar leeftijdscategorie. Jente Jongsma kon haar teamgenote niet bedreigen en werd tweede.

Marg van der Wal zorgde voor de derde gouden plak. Ze noteerde bij de meisjes onder 18 jaar een razendsnelle tijd op de roeimachine.

Alleen zilver voor Aegir

Aegir had geen enkele roeier met een gouden plak. Ben Bakker, Victor Schop en Ilse Kolkman stonden allemaal een treetje lager met een virtuele zilveren medaille om de nek. Bakker kwam nog wel dicht in de buurt bij Gyas-roeier Luuk Adema. Het verschil in tijd was slechts een halve seconde. Adema's clubgenoot Alex Toonen kreeg zilver omgehangen in de klasse tot 23 jaar.

Zowel Gyas als Aegir deden vanuit Sportcentrum ACLO mee aan het indoorkampioenschap. Het was de laatste grote wedstrijd van het jaar.