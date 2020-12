Podcastmaker en landschapskunstenaar winnen aanmoedigingsprijs

Het stipendium is een jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars.

Joyce Zwerver won in de categorie Beeldende Kunst. Haar plan is om een kunstproject te maken in het Groninger Landschap. 'Nu we zoveel thuis zitten, vroeg ik me af: hoe goed ken ik mijn eigen omgeving? Ik wil het landschap herontdekken en een ruimtevullende installatie maken op één locatie in Groningen', omschreef Zwerver in haar nominatievideo.

In de categorie Literatuur won Anna Dijk. Naast verhalen schrijven maakt zij ook podcasts. Zij diende een plan in voor een podcastserie over volwassenen met adhd. 'Ik heb zelf waarschijnlijk adhd en ik kwam erachter dat ik helemaal niet weet hoe het is om daar als volwassene mee om te gaan. Ik hoop er zelf wat van te leren en misschien ook andere mensen van mijn leeftijd.'

Naast de juryprijzen was er ook een publieksprijs te winnen. Dit geldbedrag van duizend euro ging naar Jui-Tsz Shiu. Zij diende een plan in om mensen door kunstinstallaties te laten ervaren hoe het is om in hun droomhuis of -plek te wonen.

