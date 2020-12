Hoe houd je de kat uit de kerstboom?

1. Zilverfolie

Volgens Jacintha Wieringa kan je het beste zilverfolie op de grond leggen onder de kerstboom. Katten houden namelijk niet van het geluid dat het maakt en ook niet van het gevoel aan de pootjes.

2. Plafondboom

In het huis van Margriet van Ommeren-Bouwers is de kerstboom geen match voor de kat. De snorremans kan er namelijk niet bij. In plaats van een staande kerstboom kan je deze ook op de kop aan het plafond hangen.

De plafondboom van Margriet van Ommeren-Bouwers (Foto: )

De hangende boom is een populaire oplossing die vaker in de Facebookreacties naar voren is gekomen. Voor wat extra inspiratie hier ook de boom van Laura Van Hooft:

Hangende boom van Laura Van Hooft (Foto: )

3. Alternatief op de boom

Sommige katteneigenaren hebben de boom inclusief inhoud al zo vaak van de grond kunnen pakken dat ze een boom in huis niet meer zien zitten. Nancy Berkepeis - Kasteel kiest daarom voor een andere oplossing:

De kerstboog van Nancy Berkepeis - Kasteel (Foto: )

4. Neem een spar

Ellen Van Der Molen heeft een idee met betrekking tot het type boom dat je in huis neer zet. 'Misschien is het handig om de volgende keer geen Nordman te nemen, maar een mooie, ouderwetse spar. Die naalden prikken en dat vindt een kat misschien niet zo fijn.'

5. Peper onder je boom

Hillie Cazemier heeft haar katten/kerstboom probleem opgelost met zwarte peper. Op de foto hieronder zie je de kat nog 'één keer ruiken aan de boom. Dat geurtje was blijkbaar niet zo fijn, want nu zit de kat er niet meer onder.

Zwarte peper om de boom en in de boom. Hillie Cazemier

Kat ruikt aan de peperboom. (Foto: )

6. Beuk de (plastic) ballen uit de boom

Toch vrezen niet alle katteneigenaren de kat in de boom. Sommige katten kijken er niet naar om en andere katten mogen juist met de boom spelen, omdat de eigenaren het leuk vinden. Zoals de kat van Cindy Huisman Heijnen.

Ik vind 't juist leuk als ze een beetje zit te klieren ???? Dit is Dundee... ?? Cindy Huisman Heijnen

Jenny Wagt geeft als tip om gewoon ballen in de boom te hangen die niet breekbaar zijn. 'Lekker genieten van je katten die lol hebben met de boom.'

En de katten zelf? Die zijn stiekem fan geworden van de Snollebollekes:

7. Achter slot en grendel

Natascha van der Laan denkt dat er maar een oplossing is: 'Eén tip, een hekwerk met gaas er om heen.'Als dat niks is, kan je volgens van der Laan maar beter geen boom nemen. Jan Seinstra heeft er in elk geval een inspirerend voorbeeld(foto rechter boom).

Mocht een hekwerk niet genoeg zijn... dan kan je er een schrikdraadje overheen leggen volgens Marian de Graaf (foto linker boom).

Geniaal voor katten: schrikdraad op bovenkant box Marian de Graaf

(Foto: )

8. Kattenboom

Kan je ze er echt niet uit houden? Dan zorg je er toch voor dat ze er in kunnen. Maar wel op de 'katproof' plekjes van de boom.

De kattenboom van Wilma Buist-Brandsma (Foto: )

9. Boom vastzetten

Lotte AC Hartog spant een visdraadje van de boom naar de gordijnrails. 'Dit hield mijn boom altijd overeind terwijl de kat er in sprong.'

10. Opvoeden

Gewapend met een bloemenspuit naast de kerstboom gaan zitten. Volgens Patricia Kragten is dit de oplossing.

Bloemenspuit om de kat mee te sproeien. (Foto: )

Tip voor wanneer de tips toch niet werken...

Je gaat even de kamer uit en je komt terug met de boom op de grond en de ballen door de kamer. Dit jaar overkwam het bijvoorbeeld Marcel Top. Misschien heeft Top iets aan de tips. Als dat tegenvalt zijn er nog twee opties over...

Omgevallen kerstboom van Marcel Top. (Foto: )

Optie 1: je kan de kerstboom helemaal in huis vermijden. Zet hem bijvoorbeeld in de tuin in plaats van in huis. Of: volgend jaar maar weer een set nieuwe ballen.

Ik doe het niet meer...niet te doen met die 2 van mij...kerstboomloos dus ?? Karina Veenstra

Ik zeg volgend jaar nieuwe ballen???? Natascha Koetje

Heb jij nog een gouden tip?

