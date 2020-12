Werk ring zuid ligt op schema: weg maandagmorgen weer open

'We liggen een half uurtje achter op schema, maar we hebben genoeg speling om dat weer in te lopen. Dus verkeer kan vanaf maandagochtend zes uur, of eerder als we eerder klaar zijn, weer over de ring rijden', stelt Kramer.

Van noord naar zuid

Dit weekend wordt het verkeer dat nu nog over de noordelijke rijbanen van de N7 tussen het Julianaplein en de afrit Laan Corpus den Hoorn rijdt, overgezet naar de oude zuidelijke rijbanen. Twee weken geleden is het verkeer van die zuidelijke rijbanen al overgezet op twee nieuwe, tijdelijke rijbanen.

Na het weekend rijdt er geen verkeer meer over de noordelijke rijbanen en kunnen deze gesloopt worden voor de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg.

File

Zondagmiddag moet er nog worden geasfalteerd. Ook de belijning moet nog aangebracht worden. Kramer verwacht daar geen problemen mee. 'Het enige dat we niet kunnen gebruiken, is regen. Dan kan de belijning er niet op. Maar wat we dan vaak doen, is noodbelijning aanbrengen en dan op een later moment de echte lijnen zetten.'

Wat nog wel voor enige problemen zorgde, was sluipverkeer. 'Zaterdag zagen we dat een deel van de automobilisten via het Emmaviaduct wilde rijden in plaats van via de aangeven omleidingsroute over de ring. Daardoor ontstonden files. We hebben toen nog extra borden geplaatst. En een ongeval zaterdagmiddag met een vrachtwagen op de omleidingsroute heeft ook even voor file gezorgd', aldus Kramer.

