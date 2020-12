UMCG-viroloog: 'De winkelstraten moeten echt leger'

'Een tijd terug werd heel voorzichtig gesproken over het opschalen van de reguliere zorg, maar dat kan nu echt nog niet.' Sterker nog, het is waarschijnlijk dat de zorg nog verder onder druk komt te staan door de oplopende besmettingen.

Griep

Een punt van zorg voor Niesters is de drukte in met name de winkelstraten. 'Als je ziet hoe dat rond Black Friday en Sinterklaas en ook nu richting Kerst nog is. Mensen lopen het virus ergens op en nemen het dan mee naar huis. De winkelstraten moeten echt leger.'

Maar een grotere zorg van de viroloog is de timing van de oplopende besmetting. 'In de eerste golf gingen we richting de zomer en hadden we geen last van het griepvirus. Maar wat als nu ook het griepvirus nog toeslaat. Dan wordt het echt moeilijk om de zorg overeind te houden.'

Maatregelen

Niesters is erg benieuwd met welke adviezen het Outbreak Management Team (OMT) komt en wat het kabinet dinsdag gaat aankondigen. 'Hoe meer maatregelen, hoe minder kans het virus krijgt om zich te verspreiden. Maar dat heeft ook een grote impact op de economie en op ons', omschrijft hij het dilemma.

Uit onderzoeken blijkt dat mensen zich steeds minder goed aan de coronamaatregelen houden. 'We moeten ons aan die maatregelen houden', benadrukt de viroloog nog maar eens. 'Wij worden er misschien wel moe van, maar het virus wordt dat niet.'

