Expeditie 1,5 Meter: Nuis heeft een Google-huis

De koers van Expeditie 1,5 Meter werd vandaag gezet richting Jonkersvaart. Gewoon een prachtige plek in de provincie waar vast wel een kopje koffie te krijgen is. Maar voordat Jonkersvaart werd bereikt gebeurde er nog veel meer.

Zo kwam het team van Expeditie 1,5 meter onder andere terecht in Nuis. Daar heeft Hans van Putten een Google-huis. Alle verlichting in het huis gaat aan door alleen maar te roepen. En dat is met Kerstversiering in huis heel erg handig.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Oma Lien (88) bakt nog volop kniepertjes

- Het steenhuis van de familie Iwema

- Broezen op de Quad

- En nog veel meer

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

