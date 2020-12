Maartenshof zoekt tijdelijke zorgmedewerkers na corona-uitbraak

Zorggroep Groningen zoekt ervaren zorgmedewerkers die voor korte tijd kunnen bijspringen in Maartenshof in de stad Groningen.

Dat laat de zorggroep weten op z'n website.

Corona-uitbraak

Reden van de oproep is een recente corona-uitbraak in het zorgcentrum. Daardoor zitten veel zorgmedewerkers van Maartenshof in quarantaine. 'Hierdoor is het een uitdaging geworden de bezetting rond te krijgen', aldus de Zorggroep.

Pensioen of een carrièreswitch?

Mensen die in de zorg gewerkt hebben, of die iemand kennen die in de zorg heeft gewerkt, wordt gevraagd zich te melden. 'Ben je met pensioen, heb je een carrièreswitch gemaakt of ben je om een andere reden met je zorgfunctie gestopt? Lijkt het jou leuk om voor korte tijd bij te springen in Maartenshof? Neem dan contact op.'

Zorggroep Groningen laat weten speciaal op zoek te zijn naar helpenden, verzorgende en verpleegkundigen.

Speciale COVID-afdeling

Al sinds maart heeft Maartenshof een afdeling ingericht voor COVID-patiënten. Zij kunnen op deze unit in strikte isolatie verpleegd worden. De geïsoleerde verpleegunit is een zeer veilige omgeving, volledig afgescheiden van de woon- en revalidatieafdelingen van Zorggroep Groningen.

Vorige week zaterdag maakte de Zorggroep bekend dat op Maartenshof vijf revalidanten en zeven medewerkers van Maartenshof positief hadden getest op het coronavirus.

