Lopend Vuur: Een lockdown is de beste optie nu

Ook afgelopen weekend was het in diverse winkelstraten weer flink druk.

In Duitsland geldt vanaf woensdag een harde lockdown. Niet-essentiële winkels gaan dicht, net als kappers. Ook scholen gaan daar zoveel mogelijk dicht en de verkoop van vuurwerk wordt verboden.

In ons land draait nog veel door. Horecaondernemers moeten tandenknarsend toezien dat het in bouwmarkten en winkels aardig druk kan zijn en de scholen zijn allemaal open.

Gisteren was er in Den Haag weer topoverleg. Duidelijk is al dat er harde maatregelen volgen. Het sluiten van niet-essentiële winkels is een optie, net als musea, bioscopen en zwembaden. Ook is gesproken over het langer dichtgaan van de scholen. RTL meldt dat er voor oudjaarsavond mogelijk een avondklok gaat gelden. Gaan we ook hier in een harde lockdown?

