Verdachten dodelijke steekpartij Lewenborg staan voor de rechter (update)

Volgens een vriendin van het slachtoffer was hij naar het schoolplein gelokt. Hij hing daar wel vaker met vrienden. Dit keer had hij afgesproken met een meisje dat hij leuk vond. Het meisje had een vriend.

Het slachtoffer werd in de nacht van 3 op 4 september dood gevonden op het schoolplein van basisschool De Vuurtoren in Stad, luttele meters van zijn huis. Het Openbaar Ministerie gaat uit van moord. Drie tieners, twee van toen 17 en een vrouw van 18, werden dezelfde dag aangehouden.

Net een paar weken meerderjarig

De vrouw was net een paar weken meerderjarig. Zij wordt als enige verdacht van doodslag. Dat zou kunnen betekenen dat zij niet op de hoogte was van een plan om Chris iets aan te doen. Eén van de minderjarigen is inmiddels vrijgelaten, de andere twee zitten nog vast.

Alle zittingen zijn achter gesloten deuren. Dat heeft te maken met de manier waarop de drie zaken met elkaar verweven zijn en het feit dat een van de verdachten nog maar een paar weken meerderjarig was toen de moord plaatsvond.

De zaak van maandag is niet inhoudelijk. In deze eerste zitting wordt besproken of de verdachten langer vast blijven zitten en of hun advocaten nog zaken nader onderzocht willen hebben.

