'Door de Grunneger 1000 kan de laatste week van het jaar mij niet lang genoeg duren'

Edwin Pasveer kan niet wachten totdat hij de hitlijst in gang mag zetten, door op eerste kerstdag om 06.00 uur de hekkensluiter van de Grunneger 1000 te draaien. 'Kerst is door corona anders dan alle andere jaren en we hopen als dé radiozender van Groningen in de laatste week van het jaar vrolijkheid en een goede stemming in de huiskamers te brengen. Normaal betekent kerst een keertje uitslapen voor mij, maar in dit geval heb ik er geen enkele moeite mee vroeg uit de veren te zijn', zegt hij lachend.

'Het was geweldig om te zien dat zo veel mensen hun stem hebben uitgebracht op hun mooiste, fijnste, meest ontroerende, prachtigste, troostende of vrolijkste muzieknummers', vult Babette Alma aan. Zij presenteert de lijst zeven dagen lang van 09.00 tot 12.00 uur. Omdat de complete lijst nog niet is bekendgemaakt, zal ze zich laten verrassen. 'Ik heb er zo enorm veel zin in. Ik ben heel benieuwd wat Groningers lekkere muziek vinden.'

Vergeten juweeltjes

'Toen de stembus sloot en we zagen hoe veel stemmen er binnen waren gekomen waren we allemaal gewoon beduusd', zegt Karel Oosterhuis. Hij presenteert de lijst in de laatste week van het jaar van 12.00 tot 15.00 uur. 'Het is een prachtige mix geworden van de grootste Groningse hits en vergeten juweeltjes. Wauw, wat een mooie liedjes zijn er ingestuurd. Het is voor mij een feestje om de muziek te draaien waar heel Groningen op heeft gestemd.'

Hoe de lijst er precies uitziet is momenteel het grote geheim van Groningen Edwin Pasveer

Eric Bats is op z'n zachtst gezegd gefascineerd door hitlijsten en als mede-initiator van de Grunneger 1000 leeft hij enorm toe naar de laatste week van het jaar. 'Het is een prachtige en gevarieerde lijst geworden en er staat van alles in. Ik zie bijvoorbeeld dat we van Gimme Shelter van The Rolling Stones naar Sloaperstil van Ede Staal gaan. Liedjes over de Martinitoren, het Grunnegerlaand of de eierbal staan gewoon tussen Otis Redding, Meat Loaf en Elvis Presley. Dat hoor je toch nergens?', licht hij een tipje van de sluier.

'Expres niet gespiekt'

Nadat Alle 50 Goud oudejaarsdag jarenlang domineerde bij RTV Noord, is het de bedoeling dat met de Grunneger 1000 een nieuwe traditie in gang wordt gezet. Pasveer: 'Hoe de lijst er precies uitziet is momenteel het grote geheim van Groningen. We maken ook niet bekend welk nummer op welke positie staat, tot het moment dat we de platen draaien. Als presentatoren krijgen we dat een paar dagen van tevoren te horen, zodat we ons kunnen voorbereiden. Maar we mogen er niks over zeggen', klinkt het geheimzinnig.

Er staat een heel mooi nummer van Supertramp in, waarvan ik nooit had gedacht dat die erin zou komen Karel Oosterhuis

'Wat ik wel kan zeggen, is dat er heel mooi nummer van Supertramp in de lijst staat, waarvan ik nooit had gedacht dat die erin zou komen', zegt Oosterhuis. 'Dat was voor mij wel een 'goh-momentje', want aan dat nummer had ik met het invullen van mijn lijstje nooit gedacht. Waar mijn 25 favorieten staan en of ze er in staan is voor mij ook nog een verrassing. Ik heb expres niet gespiekt.'

Persoonlijke favorieten

Ook Alma is heel nieuwsgierig, vooral naar de top-10 van de lijst. 'Ik kan wel bedenken wie op één staat. Niet dat ik dat al weet, want dat is het best bewaarde geheim hier', zegt ze lachend. 'Maar ook naar die andere 999 nummers ben ik benieuwd. We komen er pas achter als eerste kerstdag is aangebroken. Een persoonlijke favoriet is Mamme van Michel van Jan-Henk de Groot. Hoe chagrijnig ik ook ben, dat liedje maakt me altijd vrolijk en het zingt zo lekker mee, overal en altijd.'

Met ruim 100.000 stemmen is de lijst een goede afspiegeling van wat Groningen vindt Eric Bats

Bats mist bepaalde nummers in de Grunneger 1000 die hij er wel heel graag in had gezien, maar komt ook nummers tegen die hij zelf thuis niet snel zou afspelen. 'Maar wat ik zelf vind maakt niet zo veel uit, want met ruim 100.000 stemmen is de lijst een goede afspiegeling van wat Groningen vindt. Al word ik wel blij van nummers als Morning Dew van Long John Baldry, Late Late Show van New Adventures, Go Your Own Way van Fleetwood Mac en Pink Floyd met Another Brick In The Wall en die staan er allemaal in!'

Verhalen achter de platen

Pasveer, die de hitlijst van 06.00 tot 09.00 gaat presenteren, heeft zelf een zeer brede muzieksmaak. 'Onder anderen Jan Henk de Groot, Harry Niehof en Wia Buze staan in mijn lijstje. Maar ik heb ook gestemd op Your Song van Elton John en Don't stop me now van Queen. En natuurlijk The Beatles, Abba, Billy Joel, Charles Aznavour en Pink', vertelt de radiopresentator, zonder te weten of hij deze nummers daadwerkelijk in de lijst terugziet.

'Waar ik vooral benieuwd naar ben zijn de verhalen van onze luisteraars', benadrukt Bats, die tijdens de Grunneger 1000 van 15.00 tot 18.00 uur in de ether te horen zal zijn. 'Wat doet een bepaalde plaat met mensen en waarom? Welk verhaal zit erachter? Ik verheug me enorm op die mooie verhalen. We willen allemaal graag dat het rotjaar 2020 zo snel mogelijk voorbij is, maar die laatste week van dit jaar kan mij niet lang genoeg duren.'

Wanneer kun je naar de Grunneger 1000 luisteren? Vrijdag 25 december: 06:00 - 18:00 uur (eerste kerstdag)

Zaterdag 26 december: 06:00 - 18:00 uur (tweede kerstdag)

Zondag 27 december: 06:00 - 18:00 uur

Maandag 28 december: 06:00 - 18:00 uur

Dinsdag 29 december: 06:00 - 18:00 uur

Woensdag 30 december: 06:00 - 18:00 uur

Donderdag 31 december: 06:00 - 18:00 uur (oudejaarsdag)

