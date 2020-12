Veel vraagtekens bij FC Groningen richting bekerduel met FC Emmen

In de competitie staat FC Groningen momenteel op een knappe vijfde plaats. Na de 2-0 overwinning van afgelopen weekend op RKC Waalwijk heeft de Trots van het Noorden slechts zeven punten minder dan koploper Ajax.

'Geen zorgen over twijfelgevallen'

‘We gaan de Engelse weken in’, zegt FC Groningen-trainer Danny Buijs over het programma van de komende weken.

‘Of het met de opstelling echt puzzelen gaat worden, ligt nog een beetje aan vanmiddag. We hebben gisteren een uitlooptraining gehad en vandaag komt iedereen voor het eerst weer op de club. Aan het begin van het seizoen hebben we gezegd dat we er graag nog één speler bij hadden gehad, maar die speler moest dan ook wel kwaliteit toevoegen aan de selectie. We komen met de twijfelgevallen nu op een grens te zitten, maar ik maak me geen zorgen. Over sommige spelers zullen we morgen pas een knoop doorhakken.’

De afwezigen

Arjen Robben, Alessio da Cruz, Mo El Hankouri en Gabriel Gudmundsson zijn er sowieso niet bij dinsdag. Damil Dankerlui staat vandaag weer voor het eerst op het trainingsveld nadat hij een paar dagen ziek is geweest. Tomas Suslov traint weer voor het eerst volledig mee en Ahmed El Messaoudi is afwezig vanwege trieste privéomstandigheden. Het is niet zeker of hij beschikbaar is tegen FC Emmen.

‘Het is een behoorlijke lijst’, zegt Buijs. ‘Zo zie je dat het nu ook in één keer hard kan gaan. We staan continu in contact met de medische en fysieke staf om te kijken hoe alle spelers ervoor staan. We willen zoveel mogelijk vasthouden aan waar we mee bezig zijn, maar dat ligt natuurlijk ook aan de beschikbaarheid van de spelers. Ik ben ervan overtuigd dat we met een uitstekend elftal aan de wedstrijd kunnen beginnen.’

'Emmen herkenbaar elftal'

Tegen Emmen verwacht Buijs een lastig potje. ‘Ik denk dat ze momenteel op een plek staan waar ze niet thuishoren gezien de kwaliteiten die ze hebben. Het heeft een paar keer tegengezeten, het is dus ook zeker geen ploeg die we onderschatten. Voor de rest blijft het een herkenbaar elftal met veel jongens die al langer bij de club spelen.’

‘Voor ons is het in ieder geval een hele belangrijke wedstrijd. We willen door en heel ver komen in de beker. Te beginnen dus morgen tegen FC Emmen.’

