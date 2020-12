Groninger winkeliers: 'Zonder nieuwe regeling valt de hele binnenstad om'

Als er geen aanvullende maatregelen worden genomen zal een groot deel van de ondernemers in de binnenstad omvallen. Dat zegt de Groningen City Club nadat bekend is geworden dat ons land tot en met 19 januari in een harde lockdown gaat.

De Groningen City Club (GCC), de belangenvereniging van winkeliers in de binnenstad, maakt zich vooral zorgen om het voortbestaan van de detailhandel. Die bedrijven, zoals kledingwinkels, hebben namelijk grote voorraden in hun magazijn. 'Die kunnen ze al maanden niet slijten omdat het aantal bezoekers met 30 tot 60 procent is teruggelopen. We hebben nu geen enkel zicht op wat er gaat gebeuren. Als er geen nieuwe regeling komt dan valt de hele binnenstad om.'

Bedrijven kunnen op dit moment al wel een beroep doen op een regeling waarin ze onder meer een tegemoetkoming krijgen in loonkosten, maar dat is niet meer voldoende volgens Bos. 'Er is voor de detailhandel nog geen regeling waarin bedrijven een tegemoetkoming krijgen in hun gederfde omzet. Het omzetverlies gaat met deze nieuwe maatregelen immens worden.'

Geen uitverkoop

Normaliter maakt de sector zich nu op voor de uitverkoop. Dat zal nu niet doorgaan. 'Als er geen opruiming gedraaid kan worden dan heeft dan desastreuze gevolgen. Met name de winkels die dus enorme voorraden hebben liggen. Vanuit de brutowinst moet een ondernemer alle kosten maken. Er zal nu dus niks binnenkomen, maar de vaste lasten draaien wel door. Er moet dus absoluut een goede regeling gaan komen.'

Voorjaarscollectie

Daarnaast wijst Bos ook op de inkoop voor het voorjaar. In januari en februari houden winkeliers zich daarmee bezig. De GCC verwacht dat onder meer kledingwinkels weinig geld om handen zullen hebben om de voorjaarscollectie te bestellen. 'Dat kunnen ze niet gaan kopen omdat er geen geld is. Een fabrikant zal heus niet zeggen dat ze wel een half jaar later kunnen betalen. Zonder goede regeling bijt iedereen in zijn eigen staart.'

Grote zorgen

'De binnenstad van Groningen bestaat voor 60 procent uit modezaken. Die winkels zitten gewoon met grote voorraden omdat minder mensen nieuwe kleding kochten. Ze gingen tenslotte toch weinig weg de afgelopen weken. Het gaat nu echt heel hard hoor met de financiële situatie van bedrijven. Ze hadden nog enigszins spek op de botten, maar er is sprake van een terugloop van bezoekers van 60 procent. Het lijkt misschien druk in de stad, maar mensen staan vooral voor de winkel te wachten. Er moet snel een nieuwe regeling komen', zegt Bos met grote bezorgdheid.

De Groningen City Club gaat zich samen met andere brancheverenigingen inzetten om de nieuwe regeling bespreekbaar te maken in Den Haag.

Lees ook:

- Harde lockdown tot en met 19 januari: onder andere scholen en winkels dicht

- Alles over corona in onze provincie