Scholen moeten vanaf woensdag dicht: 'Het is echt crisis'

Groningse scholen reageren met gemengde gevoelens op het bericht dat zowel het basis- als voortgezet onderwijs vermoedelijk tot en met 19 januari op afstand gegeven moet worden 'Ik weet niet of ik moet lachen, huilen of met mijn hoofd op tafel moet slaan', zegt directeur Annemarie Visscher van obs Garmerwolde.

Al langere tijd gingen er stemmen op om middelbare scholen na de kerstvakantie een week online les te laten geven. Het sluiten van basisscholen leek niet aan de orde. Naar nu blijkt gaat alles komende woensdag al op slot.

Berusting

Bestuurder Ferdinand Vinke van Winkler Prins in Veendam voelt vooral berusting: 'We zitten in een crisis; er is echt wat aan de hand. Dit is nou eenmaal niet direct oplosbaar en dat zijn wij niet meer gewend. Maar het is eerder bijzonder dat wij altijd in een beschermde en maakbare omgeving leven; het loopt soms nou eenmaal spaak.'

Zijn collega Jan de Wit van RSG Ter Apel heeft diezelfde berusting. 'Als het beter is voor onze gezondheid dan moeten we ons eraan houden. Het is niet leuk, maar wel het verstandigst. Hoe hard het ook is.'

Annemarie Visscher van obs Garmerwolde: 'Je ziet wel dat het ook op basisscholen toeneemt. Wij zijn de dans nog steeds ontsprongen, maar op De Huifkar in Ten Boer zit groep 1-3 nu bijvoorbeeld thuis door besmettingen onder leerkrachten.' Dat beeld herkent bestuurder Erik Vredeveld van VCOG, het bestuur waar elf christelijke basisscholen in de stad onder vallen. Ook onder kinderen neemt het aantal besmettingen toe, vertelt hij. Deze week is bijvoorbeeld De Wegwijzer helemaal dicht omdat er zeker vier kinderen en vijf leerkrachten corona hebben. 'En vorige week op de Rietzee konden we het net in de hand houden door groep vier thuis te houden en ook broertjes en zusjes van kinderen uit die klas. Dit besluit was onvermijdelijk.'

Liefst op school, maar voelt ook onveilig

Op dit moment zit havo 5 van RSG Ter Apel al thuis vanwege besmettingen onder leerlingen, maar verder is het behapbaar. De Wit overwoog zelf dan ook niet om de school na de kerst een week dicht te houden.

Winkler Prins in Veendam was van plan daar aan het einde van de kerstvakantie een besluit over nemen. 'Want bij ons leven allerlei sentimenten. Er zijn docenten die vooral heel graag de kinderen op school willen houden, maar ook collega's die zich heel erg zorgen beginnen te maken.' Vinke is dan ook blij dat het kabinet hem de keuze uit handen neemt. 'Zodat wij de tijd en ruimte hebben om het onderwijs te organiseren.'

Conrector Mariët de Langen van het Hogeland College in Warffum is somber over het besluit. Ze was graag doorgegaan, ook omdat het aantal besmettingen op school meevalt. 'Het zijn er op dit moment drie.'

Het team kan woensdag zo beginnen met online onderwijs, vertelt ze, alles ligt daarvoor klaar. Maar ze maakt zich grote zorgen over de gevolgen. 'Leerlingen zijn na de zomer al heel laat op gang gekomen. Nu moeten we na een vakantie van twee weken verder met online onderwijs. Dat hebben we nog niet eerder gedaan.'

We zijn wel voorbereid op online, maar iedereen is wel in shock Annemarie Visscher - directeur obs Garmerwolde

Schoolexamens komen in de knel

Bovendien staan op middelbare scholen begin januari vaak schoolexamens gepland voor de eindexamenkandidaten, zo ook in Warffum. De Langen: 'Dat kan niet doorgaan en die moeten we dus herinrichten. Maar het centraal eindexamen verschuift natuurlijk niet. Je kan niet van het onderwijs verlangen dat de resultaten uiteindelijk hetzelfde zijn. Leerlingen leren het beste in de buurt van docenten.'

Ook Annemarie Visscher van obs Garmerwolde baalt. 'We zijn net weer in het ritme en nu moeten we weer terug. We zijn wel voorbereid op online, maar iedereen is wel in shock. We hebben vanmiddag spoedoverleg en gaan alles klaarmaken om morgen aan de kinderen mee naar huis te geven. Dan kunnen we na de vakantie beginnen.'

Ook op Winkler Prins is maandag spoedoverleg. 'We hebben de vorige keer gemerkt dat we wel op een goede manier de school uit moeten gaan; geen paniekvoetbal. Ik denk dat we morgen de kinderen voorbereiden en zorgen dat ze de boeken thuis hebben.'

Zonder kerstvieringen het jaar uit

Het is al met al een heel rare afsluiting van het jaar, waarin traditioneel op school ook bij kerst wordt stilgestaan. Visscher: 'We zouden woensdagavond een kerstviering hebben met alleen kinderen. Maar ja,' verzucht ze, 'het is niet anders.'

Overigens vinden leerlingen het lang niet zo erg als de bestuurder, vertelt Mariët de Langen van Het Hogeland College: 'Hier steeg gejuich op onder de leerlingen toen ze het hoorden.'

Dit bericht is aangevuld met de reactie van Erik Vredeveld van VCOG

