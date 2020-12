Tbs met dwangverpleging voor Jaagpadmoord

Milton T. is door de rechtbank veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor de Jaagpadmoord. Hij heeft hardloper Hidde Bergman om het leven gebracht, maar is vanwege geestelijke stoornissen niet strafbaar.

Bergman werd op 14 mei 2019 neergestoken toen hij aan het hardlopen was over het Jaagpad in de stad Groningen. Hij overleed aan zijn verwondingen. Het OM achtte moord niet bewezen zo bleek vorige maand op de zitting, maar doodslag wel. De uitspraak is gelijk aan de eis.

Schadevergoeding voor de nabestaanden

T. moet van de rechtbank in totaal 75.000 euro aan schadevergoedingen betalen aan de nabestaanden. Hij was zelf niet in de rechtszaal aanwezig, maar volgde de uitspraak vanuit de gevangenis in Vught. Omdat daar corona is uitgebroken, mocht hij niet naar Groningen. Zijn advocaat volgde de uitspraak telefonisch.

Ontoerekeningsvatbaar

Deskundigen in het Pieter Baan Centrum hebben onderzoek gedaan naar T. Daaruit kwam naar voren dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Volgens de deskundigen lijdt hij onder meer aan paranoïde wanen, fysieke waanbelevingen en hallucinaties. Zo heeft hij het idee dat anderen invloed kunnen uitoefenen op zijn persoonlijkheid en op zijn lichaam.

Verder zeiden de onderzoekers: ‘Indien bewezen wordt dat hij het heeft gedaan, dan betreft het een onvoorspelbaar, ernstig, agressief dodelijk feit’.

