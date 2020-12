Drukte bij winkels na lockdown-aankondiging

Verslaggevers van RTV Noord zien op verschillende plekken in de provincie een buitengewone drukte. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om een parkeerplaats te vinden in de buurt van de winkelstraten in Leek, Delfzijl en Veendam.

Drukte op de parkeerplaats bij het centrum in Veendam (Foto: Jeroen Willems/ RTV Noord)

Het is moeilijk een plek te vinden met de auto in Delfzijl (Foto: Martin Drent/ RTV Noord)

Drukte bij een drogisterij in Leek (Foto: Jaap Elzes/ RTV Noord)

Ook bij een drogist in Winschoten staat een rij (Foto: Marco Grimmon/ RTV Noord)

Drukte bij Ikea en de bouwmarkt

Ook in stad-Groningen is het bij verschillende winkels drukker dan normaal, zoals bijvoorbeeld bouwmarkten en de Ikea. 'Het wordt de minuut drukker', zegt verslaggever Reinder Smith.

Drukte in de rij bij de Ikea (Foto: Reinder Smith/ RTV Noord)

Een rij voor de Hornbach bouwmarkt in stad-Groningen (Foto: Martijn Folkers/ RTV Noord)

Rijen voor winkels in centrum Stad

Ook in de binnenstad van Groningen is het op verschillende plekken druk, zoals bijvoorbeeld drogisten, koffieshops en een winkel voor verzorgingsproducten. Ook voor een pakketpunt in de Aa-straat is het druk. Of pakketpunten onder 'essentiële winkels' zullen vallen in de lockdownperiode, is nog niet bekend.

Een rij voor een koffieshop aan het Zuiderdiep (Foto: Erik Hogeboom/ RTV Noord)

Even naast de Koffieshop staat een klant te wachten voor een kapperszaak: 'Ik had voor morgen een afspraak en ik heb geprobeerd die naar voren te halen. Zonder succes want het is bom- en bomvol ', zegt de man die graag voor de kerst geknipt had willen worden. Ook bij andere kapperszaken kreeg hij al nul op het rekest. ' Het wordt tijd voor een petje, denk ik.'

Een rij bij een winkel voor verzorgingsproducten in de Herestraat (Foto: Evelien Boer/ RTV Noord)

Een rij voor een pakketpunt in de binnenstad (Foto: Erik Hogeboom/ RTV Noord)

Lees ook:

- Harde lockdown tot en met 19 januari: onder andere scholen en winkels dicht

- Het laatste nieuws in ons coronablog