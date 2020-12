Kapper Erwin Menkema had tussen de drukte in zijn kapperszaak door nog nét tijd voor een foto (Foto: Merijn Slagter/RTV Noord)

'Ik gooi de zaak vandaag open. Laat maar weten als je kunt helpen', stuurde Erwin Menkema maandagochtend in de groepsapp van zijn kapperszaak Korre Wiekt naar zijn collega's. Die schoten hem snel te hulp en dat is gezien de drukte maar goed ook.

Rond het begin van de middag zijn hij en nog twee collega's druk bezig om de ene na de andere klant van een fris kapsel te voorzien in zijn kapperszaak aan de Korreweg in de stad Groningen. 'Normaal zijn we op maandag gesloten, maar toen ik hoorde welke coronamaatregelen eraan zitten te komen, heb ik de boel alsnog open gegooid', zegt hij.

Terwijl de telefoon in de kapperszaak bijna onophoudelijk rinkelt, komt er af en toe een klant binnen met de vraag of er nog een plekje vrij is. Een vrouw die op de bonnefooi langskomt heeft geluk en kan nog rond 14.00 uur terecht. Maar om drukte en ongemakkelijke situaties te voorkomen, verzoekt Korre Wiekt klanten in coronatijden toch vooral om telefonisch een afspraak te maken.

Iemand die telefonisch een knipbeurt probeert te regelen, moet desondanks wat langer geduld hebben. 'Je kunt geknipt worden om half twaalf vanavond lukt dat? Ja? Top, tot vanavond!', zegt Erwin, waarna hij hij z'n schaar weer tussen de vingers neemt en verder gaat met knippen. Ondertussen zijn nog twee extra collega's opgetrommeld om de drukte bij te benen.

'Klanten stelden knipbezoek uit tot vlak voor kerst'

Het zou zomaar de laatste keer van het jaar kunnen zijn dat Korre Wiekt de deuren kan openen, waardoor dus meteen maar is besloten om de hele avond door te knippen. Langer kan niet, want daarvoor is een speciale vergunning nodig.

Dat er geen rijen voor de deur staan, betekent niet dat het niet druk is. 'Maar dat we na vandaag waarschijnlijk dicht moeten is wel heel sneu', vult Erwins collega Eline aan. 'Veel klanten stelden hun bezoek aan de kapper juist uit tot vlak voor kerst, zodat ze er dan netjes bij lopen. Daardoor loopt het juist vandaag storm', zegt ze.

Pa? Ja moi, met mij. Zou je een pan nasi kunnen maken voor zes personen? Erwin Menkema - Korre Wiekt

Twee klanten die al een afspraak hebben en net over de drempel zijn gestapt, moeten nog even op hun beurt wachten. 'Ga maar even in de vensterbank zitten', zegt Erwin, bij gebrek aan wachtruimte, die door de coronamaatregelen moest verdwijnen. Dat advies wordt zonder gemor opgevolgd.

De uren die later vandaag volgen zijn misschien wel de meest intensieve knipuurtjes van het jaar. Om die uren in ieder geval zo goed mogelijk door te komen, grijpt Erwin maar weer eens naar z'n telefoon. 'Pa? Ja moi, met mij. Zou je een pan nasi kunnen maken voor zes personen? Het zou geweldig zijn als je die hier rond zes uur kunt brengen.'

Lees ook:

- Ons coronablog