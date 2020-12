Winkeliers in de provincie: 'Dit is shit'

Volgens Kremer is zo vlak voor de kerstdagen de meest beroerde tijd om een lockdown af te kondigen.

'Het is de tijd om mooie kleren te kopen en leuke cadeautjes te halen', aldus Kremer. 'Als ze het dan vlak voor het seizoen lijken dicht te gooien. Ik kan niks anders zeggen dan: shit', aldus Kremer.

Parkeerplaatsen vol

Op veel plekken in de provincie stroomden de winkelcentra zodra de maatregelen van het kabinet bekend werden snel vol. Een parkeerplekje vinden was in plaatsen als Delfzijl, Veendam en Hoogezand soms bijna niet te doen.

Het is moeilijk een plek te vinden met de auto in Delfzijl (Foto: Martin Drent/ RTV Noord)

Lange rijen

Pascal Meinders van Bloemenzaak In Bloei in Winschoten zag aan het begin van de dag met eigen ogen hoe snel mensen naar het centrum kwamen toen de maatregelen bekend werden. ‘Er stond al een lange rij voor de speelgoedwinkel toen die nog niet eens open was!’

We gaan waarschijnlijk bezorgen. Ik ben denk ik nog drukker dan normaal in deze tijd Juwelier Joseph Kremer uit Veendam

Meinders baalt, maar blijft nuchter onder de situatie. ‘Wij weten dat wij, mocht er niks geks gebeuren, half januari weer open mogen. Ik heb veel meer te doen met de horeca, die ondernemers hebben al bijna negen maanden de deuren gesloten en hebben geen idee wanneer zij weer open kunnen.’

Onderboeken, telefoons en cadeautjes

De drukte in Winschoten is goed waarneembaar, ziet ook verslaggever Marco Grimmon. ‘Het is niet dat je over de koppen kunt lopen, maar als je bij de winkels naar binnen kijkt zie je dat het overal vele malen drukker is dan normaal. Het is eigenlijk een hele drukke zaterdag, maar dan op maandagmiddag.’

Verslaggever Derk Bosscher ziet in winkelcentrum De Hooge Meeren in Hoogezand dat het vooral druk is bij bepaalde winkels. 'Er staan rijen voor de onderbroekenwinkels, de shampoowinkels, de telefoonboer en de juwelier. Heel apart', aldus Bosscher. Veel bezoekers van het winkelcentrum zeggen dat ze nog snel een cadeautje voor de feestdagen proberen te scoren.

'Veel winkels langer open

Winkeliers in Veendam hadden de afgelopen dagen veelvuldig contact met elkaar over de oplopende coronacijfers en de daaruit voorvloeiende maatregelen van het kabinet. Kremer, die zelf een juwelierszaak heeft, ging eerder open. 'Normaal gaan we op maandag om 13.00 uur open, maar vandaag was dat om 09.30 uur en we gaan door tot 20.00 uur vanavond', zegt Kremer.

Op veel andere plekken gebeurt hetzelfde. Beide winkeliersverenigingen in Winschoten laten bijvoorbeeld weten dat veel winkels vanavond tot in ieder geval 20.00 uur open blijven. Verschillende kappers geven aan tot middernacht door de knippen.

De Blokker in Vlagtwedde blijft ook de hele avond open.

'Niet bij de pakken neerzitten'

Ondanks de slechte vooruitzichten geven sommige winkeliers aan zich niet neer te leggen bij deze lockdown. Juwelier Joseph Kremer uit Veendam is bijvoorbeeld al druk bezig om te bedenken hoe hij de aankomende tijd zijn klanten kan bedienen.

'We gaan waarschijnlijk bezorgen. Ik ben denk ik nog drukker dan normaal in deze tijd. We gaan niet bij de pakken neerzitten', aldus Kremer.

