Middelberter die met balletjespistool op huis schoot: dat was lachen

Voor het schieten met een balletjespistool op een woning aan de Parachutistenstraat in Gasselternijveen is een 27-jarige man uit Middelbert veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Hiervan is 40 uur voorwaardelijk.

De woning werd op 27 april vanuit een auto beschoten. Achter het stuur zat een 23-jarige man uit Delfzijl en op de achterbank een 20-jarige vrouw uit Gasselternijveen. De Middelberter zat op de passagiersstoel.

De vrouw wees de woning aan. Ze had ruzie met de zoon des huizes. Kort daarvoor had ze nog een scheldpartij met hem gehad. De vrouw had Groninger vrienden op bezoek. Samen met hen wilde ze even 'een gesprekje' aanknopen met haar plaaggeest.

Knalgele auto

De mannen stapten in een knalgele auto, de vrouw ging op haar fiets. Ze zagen hun doelwit wandelen met een hond. De man met de hond rende naar huis en riep de hulp in van de zijn vader. Die wilde op zijn beurt verhaal halen bij de moeder van de 20-jarige Gasselternijveense.

Zover kwam het echter niet, omdat de knalgele auto voor de woning van de moeder geparkeerd stond. Vader en zoon keerden daarop huiswaarts.

Wapens over balkon gekieperd

Ze waren net thuis toen ze een gele auto voor hun huis zagen rijden. Ze zagen een man een pistool door het raampje steken en op de woning richten. Er volgden tikken tegen de ruit van de woning. De vader belde de politie. Het drietal werd kort daarop aangehouden.

De wapens waren over het balkon van de woning van de 23-jarige in Appingedam gekieperd, waar hij toen woonde. De beschieting op de woning in Gasselternijveen was op dat moment lachen, zei hij tegen de rechter. Maar de lol was inmiddels flink gezakt.

De drie hebben (nagenoeg) geen strafblad. De straf van de 27-jarige viel hoger uit, omdat de man bij zijn aanhouding xtc op zak had. Bovendien waren de verboden wapens van hem.

