Ouders over sluiting scholen: 'Begrijpelijk, lastig, balen'

Vader Douwe van Oven heeft drie basisschoolkinderen en heeft het nieuws al gehoord als hij om drie uur bij school staat. 'We gaan het thuis gezellig maken en we komen de tijd wel weer door met elkaar. Je moet het beste ervan maken.'

Moeder Meike Barnhard is een stuk minder positief. 'Ik had eigenlijk niet verwacht dat de basisscholen en kinderopvang dicht zouden gaan en dat vind ik ook wel een beetje jammer. Ik heb ook nog helemaal niet gehoord dat er hier mensen ziek waren. Het ging zo goed, de school regelde het goed en de kinderopvang net zo. Ik vraag me af of het nodig is en het heeft gewoon heel veel impact.'

School is thuis en thuis is school

Na deze week begint de kerstvakantie, maar ook daarna gaan de kinderen nog niet naar school. Nog ruim twee weken krijgen ze dan onderwijs op afstand. Dat betekent dat ouders hun kinderen daarmee moeten helpen en zelf vaak ook nog werken.

Vader Martijn Versteegh: 'Het is een beetje balen. Het is gelukkig bijna kerstvakantie en dan zien we wel weer. De vorige keer ging thuisonderwijs vrij goed; ik hoop maar dat het nu weer zo is.'

Het was gewoon niet te doen Moeder Meike Barnhard over afstandsonderwijs afgelopen voorjaar

Meike Barnhard kijkt niet met plezier terug op het voorjaar, toen afstandsonderwijs ook wekenlang realiteit was.

'Het was gewoon niet te doen. Je bent de hele dag thuis met een kind van drie en één van zes. Dan probeer je tussendoor nog te vergaderen of 's avonds te gaan werken. Dat was echt heel zwaar. Ik denk dat we het nu anders moeten gaan oplossen. Misschien 's ochtends een paar uur werken en de kinderen achter de televisie. Maar ja, we moeten ook in overleg met werkgevers, wat die kunnen doen.'

Geen leuke kerstactiviteiten meer

Voor de kinderen komt er een abrupt einde aan de laatste schoolweek van het jaar, die in normale tijden gevuld is met kerstactiviteiten. Jaira Venema uit groep zes heeft al van juf gehoord dat alles dit jaar niet door kan gaan. 'We hebben geen kerstontbijt en morgen is de laatste dag op school. Niemand in de klas vond het leuk. Bijna iedereen wou wel kerstontbijt.'

Ik kan me voorstellen dat de ziekenhuizen 'm een beetje knijpen Martijn Versteegh, vader

En dus is het na morgen wekenlang thuis zitten. Dat vond Jaira in het voorjaar ook echt niet leuk. 'Ik miste de klas.' Toch snapt ze het wel. 'Omdat anders wordt corona steeds erger. Dat is niet leuk.'

Martijn Versteegh sluit zich daarbij aan. 'Ik denk het wel ja, het gaat niet echt jofel met de cijfers. En in januari zit normaal de griepgolf eraan te komen dus ik kan me voorstellen dat de ziekenhuizen 'm een beetje knijpen.'

