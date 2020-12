Kleedkamer Noord #5 (vanuit Moskou): 'Poetin luistert nu mee'

Karel-Jan praat deze aflevering vanaf het vliegveld in Moskou mee, waar hij als onderdeel van de Europese trip van Amysoft Lycurgus is geland op het moment dat de podcast is opgenomen. Hij vertelt met wat voor coronamaatregelen hij en de volleyballers tot nu toe te maken hebben gehad. Ook stippen we de BeNeLeague voor Donar aan en bespreken we de prestaties van Lois Abbingh en de handbaldames, die nog steeds op het EK actief zijn.

Naar aanleiding van de arrestatie van Ajax-voetballer Quincy Promes bespreken we Groningse sporters die ooit in aanraking zijn gekomen met Justitie, beschouwen we voor op het WK Darts met een verrassende spreker, horen we een nieuwe teaser uit de kerstpodcast over het Oldambtster voetbal en besluiten we met een (muzikale) ode aan café de IJzeren Klap in Lageland.

Karel-Jan, our man in Moscow (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

- Karel-Jan Buurke: 'Met veel voorzichtigheid hou ik de risico's zo klein mogelijk'

- Niiwino Geertsema: 'Poetin luistert op dit moment mee'

- Henk Elderman: 'Vroeger misschien niet, maar darten is nu echt topsport'

- Siemen Mulder: 'Als darter had alleen de barman angst voor mij als ik weer langskwam'

- Henk Elderman: 'Drewel riep ooit boetnspul, maar Vink verstond boerenlul!'

- Niiwino Geertsema: 'De snert, metworsten en sfeer in de IJzeren Klap krijg je nooit meer terug'

Beluister aflevering 5 van Kleedkamer Noord hier:

