De sproeikist van 'Tom vliegt voor U' gaat het museum in

Een vliegtuigje dat in de zomer laag over het Groninger land scheerde om de aardappels en het graan te sproeien. Voor veel Groningers is dat een beeld uit het verleden dat in het geheugen staat gegrift. Eenzelfde vliegtuigje van Tom 'Vliegt voor U' van der Meulen is straks alleen nog te zien in het museum.

In 1966 begon Tom van der Meulen senior vanuit Oostwold in zijn Piper Cub PH-TOP met zijn sproeivluchten. Tientallen jaren hielp hij de boeren in het hele Noorden hun gewassen te bespuiten.

Laatste sproeivlucht

De tijd haalde deze tak van inkomsten voor Van der Meulen in. In 2007 werd de laatste sproeivlucht met het toestel gemaakte en diende het toestel als reclamevliegtuigje en voor zogeheten staartwieltrainingen.

De Piper Cub, die van binnen nog helemaal origineel is, vliegt binnenkort z'n laatste vlucht en gaat het museum in van Oostwold Airport dat nu bestierd wordt door Tom van der Meulen junior. Voor de oude sproeikist de Heritage Hangar Oostwold in wordt gereden wordt ie weer volledig in oude luister hersteld met sproeiuitrusting en al.

Nog een keer vliegen spuiten

Ook wordt er nog een keer gevlogen en gespoten met het vliegtuig, zoals het al die jaren werd gedaan. Niet met landbouwbestrijdingsmiddelen maar met gewoon water.

Daarna is de Piper Cub te zien in een expositie over de landbouwluchtvaart in het museum van Oostwold Airport en mag het landbouwhistorisch toestel genieten van zijn oude dag.