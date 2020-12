Viervoudig moordenaar wil wonen in Groningen met nieuwe identiteit

Viervoudig moordenaar Paul S. wil zelfstandig wonen in Groningen met een nieuwe identiteit. Dat werd maandag duidelijk tijdens de zitting van de rechtbank over de tbs-behandeling van de ex-marinier.

S. (53) schoot in 2003 in Kerkrade zijn beide schoonouders, zijn ex-vriendin en haar broer dood. Hij werd werd veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf plus tbs. Vanwege goed gedrag zit zijn celstraf er inmiddels op, meldt 1Limburg.

Van Mesdagkliniek

In 2011 startte hij met zijn tbs-traject in de Van Mesdagkliniek in Groningen. De rechter kan die behandeling elk jaar verlengen, de laatste keer gebeurde dat met één jaar.

Voor de rechtbank vertelde dat het goed met hem gaat, en dat hij vanaf september al vijf keer per week in een woning buiten de kliniek verblijft. Een baan vinden gaat echter moeilijk, omdat werkgevers mede door de media-aandacht huiverig zijn.

Stoppen behandeling te vroeg

Om niet steeds met zijn verleden te worden geconfronteerd, wil S. een nieuwe identiteit aannemen. Ook wil hij dat zijn behandeling wordt stopgezet, maar daarvoor vinden deskundigen het nog te vroeg. Die willen dat zijn behandeling met nog een jaar wordt verlengd.

S. zelf, die 3,5 jaar geleden voor het eerst begeleid op verlof mocht, denk wel dat hij klaar is voor de vrijheid. Hij werkte de afgelopen jaren al onder meer (begeleid) in een sociaal café in Groningen. Hij volgde bovendien een mbo-opleiding tot sociaal-agogisch medewerker.

'Dat bevalt hartstikke goed', zei hij daar twee jaar geleden over voor de rechtbank.