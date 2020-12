Nieuwe lockdown is vannacht ingegaan: dit zijn de maatregelen

Een bijna uitgestorven winkelstraat in Winschoten, tijdens de lockdown in maart (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Er komt een tweede lockdown om het coronavirus in Nederland af te remmen. 'Nederland gaat op slot. Voor zo'n vijf weken lang', aldus premier Mark Rutte. De meeste maatregelen gaan om middernacht al in.

Rutte deed maandagavond zijn toespraak vanuit het Torentje in Den Haag, in plaats vanaf de spreekstoel op een persconferentie. 'We maken met 17 miljoen mensen iets mee dat ongekend is. Dat groter is dan alles wat we hebben meegemaakt in vredestijd. Maar we slaan ons er doorheen', sprak premier Rutte in zijn toespraak vanuit het Torentje in Den Haag maandagavond.

'Er zijn inmiddels meer dan een miljoen reguliere behandelingen in ziekenhuizen uitgesteld. Zorgmedewerkers lopen al drie maanden op hun tandvlees. De rek is er allang uit, en dan moet het griepseizoen nog komen. Corona is geen simpele griep, zoals sommige demonstranten je doen laten geloven. Dit is een virus dat iederéén hard kan raken.'

'Juist dit jaar is er veel behoefte aan samen om de kerstboom. Ik wil jullie allemaal vragen om rond de Kerst oog te blijven houden voor elkaar.'

De maatregelen werden door Rutte in zeven categorieën verdeeld. Dit zijn ze:

1. Bijna alle scholen gaan dicht

Vanaf woensdag 16 december tot en met 18 januari gaan alle scholen dicht. Het geldt van basisscholen tot en met de universiteit. Een uitzondering wordt gemaakt voor scholieren in hun examenjaar en praktijkonderwijs. Ook mogen ouders met cruciale beroepen hun kinderen nog steeds naar de kinderopvang brengen. Voor de rest wordt thuisonderwijs de standaard.

2. Bijna alle winkels dicht

Bouwmarkten, tuincentra, elektronicazaken, winkels voor huisraad en kledingwinkels: ze sluiten allemaal de deuren. 'Dit is een ongelofelijk harde boodschap voor heel veel ondernemers, maar gezien de grote drukte in de winkelstraten, moeten we deze maatregelen nemen.' Afhalen bij winkels blijft mogelijk, en bij bouwmarkten mogen mensen spullen op afspraak afhalen.

Wel open mogen blijven:

Supermarkten

Drogisterijen

Bakkers

Slagers

Post- en pakketpunten (onduidelijk is of de winkel erbij ook open mag blijven)

Opticiens

Audiciens

Dierenspeciaalzaken

Tankstations

Wasserijen en stomerijen

Autogarages en reparatiepunten

Winkels buiten voor kerstbomen en bloemen

Groothandels

Ondernemers die moeten sluiten, kunnen volgens Rutte beroep doen op een 'fors' steunpakket.

3. Alle publiek toegankelijke locaties dicht

Bioscopen en theaters, sauna's en casino's, dierentuinen: allemaal gaan ze dicht. Bij hotels mag nog wel geslapen worden, maar niet meer gegeten. Ook niet via roomservice: 'Te veel mensen gingen speciaal naar hotels om er te kunnen eten, met alle gevolgen van dien.'

Uitzonderingen zijn er voor geloofslocaties. Kerken, moskeeën en gebedshuizen blijven open.

Ook bibliotheken gaan dicht, maar boeken afhalen mag nog wel. Van contactberoepen mogen alleen de medische nog aan het werk - dus wel de tandarts, maar niet de kapper, tatoëerder of masseur. Dit zijn de beroepen die uitgeoefend mogen blijven worden:

Artsen; dus ook tandartsen, oogartsen en verloskundigen

Dierenartsen

Audiciens en opticiens

Bloedbanken

4. Thuis per dag niet meer dan twee gasten

Het aantal gasten van 13 jaar of ouder dat je per dag mag ontvangen wordt twee. Dat was drie. 'Maar we maken wel een uitzondering voor de Kerst. Op 24 december, 25 en 26 december kan er nét iets meer: dan mogen er drie gasten komen. Maar eerlijk is eerlijk: Kerst blijft helaas sober', aldus Rutte. Ook bij Oud en Nieuw lijkt twee gasten de norm te worden.

Ook geldt vanaf dinsdag een maximale buitengroepsgrootte van twee, tenzij een huishouden groter is.

5. Alle binnensportlocaties sluiten

Sportscholen, zwembaden en sporthallen gaan dicht. Wat binnen is, mag niet doorgaan. De mogelijkheid om buiten te sporten voor volwassenen worden ook flink beperkt. Teamtrainingen, groepslessen en competities worden niet langer toegestaan, ook niet buiten. De enige buitensport die nog mag, is met maximaal twee personen op anderhalve meter afstand. Personen onder de 18 jaar mogen wel met meer personen sporten.

Een uitzondering is er voor topsport: professionele sporters mogen nog wel wedstrijden spelen.

6. Boek geen reis tot half maart

Rutte: 'Als je ergens rond de feestdagen een huisje hebt gehuurd ergens in Nederland, kan je daar best heen. Maar als je daar bent, geldt hetzelfde als in de rest van Nederland: ga er niet onnodig op uit. Boek geen reizen naar het buitenland tot en met half maart. Dat was eerst half januari. Maar hier geldt: doe het niet.'

Dat betekent dat het kabinet ook dringend adviseert tegen wintersport in het begin van het jaar.

Iedereen die van buiten Europa naar Nederland komt, moet een negatieve test kunnen overleggen.

7. 'Nogmaals: werk écht thuis'

'Er vinden op het werk te veel besmettingen plaats. Anders dan in het voorjaar, gaan er weer meer mensen naar het werk. En ik snap dat, dat de muren van het thuiskantoor op je afkomt. Maar ik zeg het nogmaals: werk zoveel mogelijk thuis. En dat zeg ik ook tegen werkgevers: zorg dat je personeel zoveel mogelijk thuiswerkt. Verder blijft gelden: het openbaar vervoer is er alleen voor noodzakelijke reizen.'

Lees ook:

- LIVE: Wat gaat de lockdown inhouden?

- Alles over corona in onze provincie