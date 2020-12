Ondernemers over de lockdown: 'Een drama! Absoluut niet leuk'

'In de loop van de middag hoorden we natuurlijk al wat er aan zat te komen', zegt Herman van der Poel, 'maar als jet het vervolgens nog eens live hoort van de premier, dan word je daar niet vrolijk van.'

Reserveringen geannuleerd

Van der Poel, directeur van twee hotels in Stad én bestuurslid van Koninklijke Horeca afdeling Groningen, merkte maandagmiddag al dat de lockdown aanstaande was. 'Er werden vanmiddag al heel wat reserveringen geannuleerd', constateerde hij. Begrijpelijk ook, vindt hij.

'Tot nu toe mochten we nog eten serveren, maar nu dus niet meer. Waarom zou je dan nog naar een hotel komen, als je niks mag doen? En ik zit toch ook niet wachten op al die bezorgdiensten over de vloer. Nee, voor je plezier ga je even niet naar een hotel', zegt Van der Poel.

Kosteloos annuleren

Mensen die overnachtingen hebben geboekt, kunnen die trouwens kosteloos annuleren, zegt hij. 'Dat kan zelfs nog op dezelfde dag. Wat de impact daarvan zal zijn, zullen we de komende dagen wel zien.'

Frustrerend zijn de jongste maatregelen daarom wel. 'We hebben als horeca ons best gedaan om het voor de klant zo veilig mogelijk te maken. Vervolgens ging die horeca dicht, maar de besmettingen namen toe. De oorzaak daarvan lag dus niet bij ons.'

Voor de geschenkenbranche had deze periode juist een piek moeten betekenen Joseph Kremer - juwelier

Ook voor Joseph Kremer, juwelier en voorzitter van de Veendammer ondernemersvereniging, is de sluiting zuur. 'Dit is shit', zei hij maandagmiddag al voor de camera van RTV Noord.

Vooral ook het moment komt Kremer heel slecht uit. 'Voor onze branche, de geschenkenbranche, zou deze periode juist een piek moeten betekenen', weet hij.

Zaak net verbouwd

En om het nog net even erger te maken: Kremer heeft net zijn zaak verbouwd. Zes maanden lang was z'n juwelierszaak wegens verbouwing gesloten. Eind oktober ging hij weer open, twee keer groter dan voor de verbouwing. 'Dat had juist deze periode gevierd moeten worden. Maar dat zit er dus niet in.'

Kremer beseft best dat zijn winkel geen essentiële zaak is die open moet blijven om de samenleving door te laten draaien. 'Voor veel winkels wordt het écht zwaar. Want vijf weken dicht is toch wel een eind. Er moeten echt extra maatregelen komen, want er zijn winkeliers bij die al negen maanden uit hun reserves aan het putten zijn.'

Leuk is anders

Niet dat Kremer bij de pakken neer gaat zitten. 'Ik ben wel optimistisch, maar leuk is anders', zegt hij.

In Duitsland is het nóg erger. Daar zijn we al acht maanden dicht. Zonder steun Ron Haans - sportschoolhouder

'Dit is écht een drama', is de eerste reactie van Ron Haans. 'En dat al voor de tweede keer. Absoluut niet leuk.'

Alles meegemaakt in negen maanden

Haans is eigenaar van elf sportscholen, waarvan tien in Nederland in één in Duitsland. 'We hebben hier de afgelopen maanden al alles meegemaakt', zegt hij. 'We mochten een klein beetje sporten naar weer wat meer, we mochten buiten sporten, toen fysiotherapie, daarna personal training, in tenten, allemaal om het zo veilig mogelijk voor onze klanten en medewerkers te maken. En nu zijn we helemaal dicht.'

Vervelend, zegt Haans, maar in Duitsland is de situatie nóg erger. 'Daar zijn we al acht maanden dicht. En zonder hulp van de regering hè. Daar beloven ze van alles, maar maken ze niks waar.'

Nee, dan is het in Nederland beter voor elkaar. 'Rutte heeft het ook vanavond weer prima verwoord.' En steun die Haans van de regering krijgt? Daarvan kan hij maar 25 procent van zijn kosten dekken.

'Een sportschool is meer dan alleen aan de gewichten hangen'

Of de sportscholen van Haans voor hun leden nog iets kunnen betekenen, nu ze helemaal dicht moeten? Hij denk van niet. En dat is jammer, want: 'Een sportschool is meer dan alleen maar een beetje aan de gewichten hangen', zegt hij. 'Dat is ook het sociale, het kopje koffie.'

Vooral ook dat gaan de mensen de komende vijf weken missen, denkt hij.

