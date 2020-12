Darter Heine Uuldriks tipt Van Gerwen als favoriet voor WK

Dinsdag begint het wereldkampioenschap darts in Engeland. De hoop vanuit Nederland is gevestigd op Michael van Gerwen. De Brabander worstelde de afgelopen maanden met zijn vorm, maar 'Mighty Mike' is op de weg terug.

'Dat is ook de reden dat ik hem tip als favoriet voor de titel. Zijn niveau gaat weer omhoog. En ik zeg het natuurlijk ook omdat ik Nederlander ben,' vertelt Heine Uuldriks aan de vooravond van het toernooi. De Hoogezandster bereikte begin februari van dit jaar de laatste zestien van de Dutch Open Darts in Assen. Naar eigen zeggen had hij het toernooi kunnen winnen.

Mindere periode

'Het was voor Van Gerwen heel belangrijk dat hij het vertrouwen terugkreeg in zijn pijlen. Hij switchte naar een andere sponsor. De nieuwe pijlen stonden schots en scheef in het bord. Het is goed dat hij zijn oude pijlen weer opgepakt heeft. Maar hoe dan ook, elke darter heeft wel eens eens een mindere periode', stelt Uuldriks die ook nog voetbalt bij zondag eersteklasser VV Hoogezand.

Naast van Gerwen geeft hij Dirk van Duivenbode ook een goede kans om ver te komen. 'De kwartfinale moet kunnen, ook al heeft hij in de eerste ronde een lastige tegenstander. En je hebt natuurlijk de outsiders als Gerwyn Price en Peter Wright. En ook de Portugees José de Sousa speelt momenteel erg goed.'

Ik zou best eens willen ervaren hoe het is om mee te doen aan de PDC Q-School Heine Uuldriks, darter

Veel verrassingen

Bij het WK is door corona slechts een beperkt aantal toeschouwers welkom. En dat maakt best wel verschil. 'Je ziet dat er de afgelopen periode veel verrassingen zijn geweest zonder publiek. Je ziet aan de toppers dat ze beter presteren als er ze worden aangemoedigd vanuit de zaal. De druk ligt dan hoger en dat zweept hen op naar een hoger niveau. Ik merk dat zelf ook. Bij de Dutch Open had ik veel support achter me staan. Het voelt dan heel goed als er applaus is na een hoge finish,' legt Uuldriks uit.

De spits van vv Hoogezand kan zo een rijtje opnoemen van Nederlandse spelers die op het WK staan waar hij ook tegen gespeeld heeft. En niet zonder succes. Hij heeft Noppert, Wattimena, Van Duivenbode en Telnekes allemaal al wel een keer verslagen bij regionale toernooien.

Ik gooi momenteel vanwege corona alleen maar onlinetoernooien Heine Uuldriks

Die prestaties geven aan dat er voor hem misschien ook nog wel meer in het vat zit. 'Ik gooi momenteel vanwege corona alleen maar onlinetoernooien. Mijn gemiddelde ligt structureel tussen de 90 en 100. Dat is prima. Ik zou het best wel eens willen ervaren hoe het is om mee te doen aan de PDC Q-School om te proberen in de PDC Tour te komen.'

Investeren in jezelf

Het zou bijzonder zijn als een Groninger dat lukt. In het verleden heeft de provincie veel goede darters gehad die nationaal aan de top stonden. Tegenwoordig is daar niet zoveel meer van over. 'Als je iets wilt, moet je het laten zien. Maar dat is hier in het noorden lastig. Alleen al vanwege sponsoring. Daarvoor moet je in het westen van het land zijn, want daar worden de meeste toernooien gehouden. Je moet investeren in jezelf.'

Wie weet gaat dat ooit nog eens gebeuren voor Uuldriks. Voor het WK heeft hij geïnvesteerd in een dartpool. 'Met een stuk of twintig vrienden leggen we geld in. De winnaar gaat er met de pot vandoor.'

Lees ook:

- Heine Uuldriks: koeltjes voor het doel én het dartbord