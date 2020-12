Arts-microbioloog Friedrich: 'We zijn er dankzij lockdown op tijd bij'

Friedrich is lid van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert in de coronacrisis. De lockdown komt volgens hem op tijd om te voorkomen dat ziekenhuizen overbelast raken. Dat komt doordat de gemiddelde leeftijd van met corona besmette mensen nu nog laag is.

'In maart was dat 58 jaar, nu ligt dat rond de 42 jaar. Daardoor zie je nog steeds geen enorme groei in het aantal opnames. Dat kunnen we nu door de lockdown ook voorkomen.'

Lockdown voorkomt overbelaste ziekenhuizen

De komende weken stijgt het aantal ziekenhuisopnames nog wel, omdat het aantal besmettingen nog enige tijd zal doorstijgen. Maar die exponentiele en gevaarlijke groei gaat eruit.

Ik denk dat op Europees niveau is afgesproken dat alles tot na de kerst dicht blijft Alex Friedrich

'In maart konden we dit niet doen, want toen testten we nog niet. Nu kunnen we wel preventieve maatregelen treffen; door het testen zien we het aankomen. Je had nu ook kunnen zeggen: het valt nog mee, want het zijn jonge mensen en de opnames stijgen nog niet snel. Maar dat doen we gelukkig niet. En zo leert een land van elke golf.'

Doorgaan zonder lockdown was volgens Friedrich geen optie. 'We hadden een gedeeltelijke lockdown en toch stijgen de besmettingen. We wisten niet precies waardoor, we hebben een enorme blinde vlek.' Het momentum is volgens hem ook goed. 'Het moet eenduidig zijn. Ik denk ook dat op Europees niveau is afgesproken dat alles tot na de kerst dicht blijft. Het werkt alleen als we het samen doen.'

Groningse verpleeghuizen doen het relatief goed

Over de Groningse situatie is Friedrich redelijk positief gestemd. Hoewel ook hier uitbraken zijn in zorginstellingen, valt het aantal mee. In onze provincie heeft gemiddeld minder dan tien procent van woonzorgcentra te maken met uitbraken; in andere regio's loopt dit soms op tot dertig procent.

'En dat is belangrijk, want ook binnen de lockdown blijft dit een gat. Een lockdown voorkomt niet dat zorgmedewerkers naar hun werk gaan. Dan is het goed te weten dat ons zorgnetwerk het hier goed doet.'

Van 'ernstig' naar 'zeer ernstig'?

Ondertussen loopt het aantal besmettingen in Groningen wel zo op dat onze provincie cijfermatig al op risiconiveau 'zeer ernstig' zit. Dit is het geval bij meer dan 250 positieve gevallen op 100.000 inwoners per week. Groningen zat de afgelopen week zo rond de 260 besmettingen in totaal. Vermoedelijk gaan we daarom nog deze week van 'ernstig' naar 'zeer ernstig'.

'En we hebben verschillende hotspots. Oost-Groningen is zo'n hotspot. Al die kleine uitbraakjes zijn er niet meer lokaal onder te krijgen.

'Scholen dicht, is dat echt nodig?

De arts-microbioloog snapt dat het kabinet kiest voor het sluiten van scholen. 'Het is ook een maatschappelijke vraag natuurlijk, dat moet je mij niet vragen. Ik kijk met de medische blik: hoe rem je de epidemie zo snel mogelijk af. Dan zeg ik: het is zinvol.'

Vaststaat dat middelbare scholen hebben bijgedragen aan de verspreiding. Hoe het zit met de besmettelijkheid van jonge kinderen is nog onduidelijk, vertelt Friedrich. Wetenschappers zijn het er internationaal nog niet over eens.

Niemand wil op 16 maart 2021 nog een keer dicht; dat proberen we nu te voorkomen Alex Friedrich

'We weten niet echt wat het bijdraagt. Je moet er maar vanuit gaan dat het wel kan. En dan is er zeker een risico, omdat het heel veel kinderen zijn.' Het sluiten van basisscholen heeft als bijkomend voordeel dat het griepvirus minder zal rondwaren. 'En dat geven kinderen sowieso door, met druk op de testcapacitieit en de zorg als gevolg.'

'Alles wat we voorafgaand aan kerst doen is goed'

Friedrich vindt de dagen voor kerst eigenlijk belangrijker dan die erna. 'Want in deze tien dagen besmetten mensen elkaar. En met kerst gaan ze generatie-overstijgend bij elkaar zitten; dat gaat zeker tot meer opnames en overlijdens leiden. Dus alles wat we nu doen helpt om besmettingen met kerst te voorkomen.'

Microbioloog Alexander Friedrich (Foto: UMCG)

Toch zijn ook de weken in januari zinvol, denkt hij. 'Want hoe eerder het aantal besmettingen weer stijgt, hoe moeilijker het is om de derde of vierde golf te voorkomen. Niemand wil op 16 maart 2021 nog een keer dicht; dat proberen we nu te voorkomen.'

Testen moet nog steeds beter

Het grootste probleem ligt volgens Friedrich bij de mensen zonder of heel milde klachten. 'Dit nemen we nog steeds niet serieus.' Hij zou graag zien dat bijvoorbeeld zorgmedewerkers bij bijvoorbeeld een uitbraak op regelmatige basis een sneltest doen, ook al hebben ze geen klachten. Ook medewerkers die met een besmet persoon in aanraking zijn geweest zouden zich tien dagen lang elke dag moeten laten testen. 'Want pas bij de laatste negatieve test weet je het zeker.'

Voor de koffie 's ochtends een test doen en na de koffie weet je of je naar je werk kan Alex Friedrich

Op dit moment kunnen deze mensen ongemerkt allerlei mensen om zich heen besmetten. 'Door zoveel te testen vind je de rode draden, weet je waar je moet zoeken. Dit gebeurt nu wel bij sommige ziekenhuismedewerkers, maar het kan breder.'

Ook voor middelbare scholen kan het nuttig zijn, of voor werknemers die niet thuis kunnen werken. 'Voor de koffie 's ochtends een test doen en na de koffie weet je of je naar je werk kan.'

2021 hoopvol jaar?

Net als Rutte denkt Friedrich dat 2021 een beter jaar wordt. 'Een vaccin is een enorme stap. Dan kunnen we de mensen die aan het virus overlijden en de mensen die met hen werken beschermen. En dat is het hoofddoel. We staan dan niet meer zonder bescherming tegenover dit virus.'

