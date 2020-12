AZC Musselkanaal nieuwe coronabrandhaard in de Kanaalstreek

Het asielzoekerscentrum in Musselkanaal een werkvoorzieningsschap Wedeka in Stadskanaal zijn de twee nieuwste besmettingshaarden in Stadskanaal wat corona betreft.

Dat heeft burgemeester Yvonne van Mastrigt (PvdA) aan de gemeenteraad bekend gemaakt. Dat Wedeka een besmettingsbron is, maakte directeur Grietje Kalsbeek onlangs bekend, maar de besmettingscijfers zijn daar opgelopen tot 50 positieve gevallen. ‘Wanneer de lock down niet door de minister-president was aangekondigd, dan had Wedeka zelf al haar kringloopwinkels gesloten’, duidt Van Mastrigt de ernst van de situatie.

Positief geteste asielzoekers naar Haren

Ook het asielzoekerscentrum in Musselkanaal is een locatie waar een grote uitbraak is geweest. ‘Het beeld daar is dat er asielzoekers vanuit scholen naar het azc Musselkanaal zijn gekomen die een positieve besmetting met zich meebrachten’, legt Van Mastrigt uit. ‘De positief geteste asielzoekers worden door het COA met onmiddelijke ingang naar Haren gebracht. Daar heeft het COA een quarantainelocatie.’

Ook onder het personeel van het COA zijn een groot aantal besmettingen geconstateerd, stelt Van Mastrigt. De GGD is nu actief betrokken bij de situatie in Musselkanaal. ‘Er is een team van de GGD, voorzien van een aantal tolken, om voorlichting te geven over het coronavirus.’

Parkheem en Heggerank

Raadslid Agnes Wubs (CDA) vult aan dat er in woonzorgcentra als Parkheem en Heggerank in Musselkanaal ook coronauitbraken zijn geconstateerd. Van Mastrigt bevestigt dat. ‘Dit is extra triest voor deze mensen, zo richting de feestdagen.’

De besmettingshaard bij woonzorgcentrum Maarsheerd in Stadskanaal is verleden tijd. ‘Die periode van veel zorg ligt achter ons. Ik heb de afgelopen week met de directeur van Maarsheerd gesproken. We hebben leerpunten opgedaan en hopen er ons voordeel mee te kunnen doen.’

Personeel ondervraagd met checklist

Wat betreft de uitbraak bij Wedeka zegt Van Mastrigt dat werkleiders van Wedeka het personeel nu met een checklist ondervragen. 'Wanneer ze geen duidelijkheid geven over hun situatie, worden ze weer naar huis gestuurd.'

Volgens SP-raadslid Anton Reinders worden de checklisten nog niet altijd goed nageleefd door werkleiders van Wedeka. 'We staan in nauw contact met de medewerkers en zij zeggen dat ze amper gecontroleerd worden.'

