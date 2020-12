Lycurgus volbrengt een reis vol uitdagingen naar Moskou

De selectie vertrok maandagnacht rond 00.30 uur met de bus richting Hamburg. Vanaf daar vloog Lycurgus richting Frankfurt om vervolgens door te vliegen naar Moskou. In totaal duurde de reis ongeveer zeventien uur. Wytze Kooistra heeft de reis georganiseerd namens de club en dat was geen eenvoudige opgave. Bekijk de video voor het reisverslag.

Corona en Moskou

De trip naar Moskou is in meerdere opzichten uitdagend. Natuurlijk geldt dat vooral op sportief vlak. Ook gezond blijven, is een belangrijke doelstelling, vooral gezien de omstandigheden met betrekking tot het coronavirus.

'We proberen de bubbel zo veel mogelijk in stand te houden, zodat je zo weinig mogelijk contacten daarbuiten hebt. Maar ja, ook in het hotel lopen andere gasten rond en ook van de organisatie zullen we mensen ontmoeten. Honderd procent garantie heb je niet', aldus Kooistra.

Arcada Galati

Dinsdag bereidt Lycurgus zich voor in Moskou. Woensdag spelen de Groningers in de achtste finale van de CEV Cup tegen het Roemeense C.S.M. Arcada Galati. Bij winst wordt een dag later gespeeld tegen de winnaar van Dynamo Moskou tegen OK Vojvodina uit Novi Sad (Servië).

