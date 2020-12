Vogelgriep in Buitenpost, vervoersverbod in deel Westerkwartier

Bij een pluimveebedrijf in Buitenpost is de vogelgriep vastgesteld. Het hele bedrijf wordt geruimd, ongeveer 28.000 kippen worden gedood, maakte het ministerie van Landbouw bekend.

In een straal van tien kilometer rond het bedrijf mogen voorlopig geen kippen, eieren en pluimveemest worden vervoerd. In dat gebied liggen 22 andere pluimveebedrijven. Een deel van dat gebied ligt in het Westerkwartier in onze provincie, het grootste gedeelte in Friesland.

Op deze kaart (link) van het ministerie is te zien waar het vervoersverbod geldt.

Ophokplicht geldt al

Voor commerciële pluimveebedrijven geldt sinds 22 oktober een ophokplicht: zij moeten hun kippen binnenhouden. Dit werd ingesteld nadat in Kockengen (Utrecht) hoogpathogene vogelgriep was aangetroffen bij wilde knobbelzwanen. Ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen.

Meer gevallen van vogelgriep

Vogelgriep heeft de afgelopen weken ook bedrijven getroffen in onder meer Lutjegast, maar ook in Gelderland en Zuid-Holland.

