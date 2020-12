Sprankje hoop voor huiseigenaren die ‘te lage’ compensatie kregen van de NAM

Inwoners van het aardbevingsgebied die bij de verkoop van hun huis een waardedalingsregeling zijn aangegaan met de NAM, hebben een sprankje hoop gekregen op een hogere compensatie. Minister Eric Wiebes (VVD) laat onderzoeken in hoeverre deze mensen in het verleden recht is gedaan.

De afgelopen maanden is een waardedalingsregeling vanuit de overheid gestart. In de regel krijgen huiseigenaren daarbij een hogere vergoeding dan het bedrag dat eigenaren van de NAM kregen bij de verkoop van hun huis. De Tweede Kamer trok hierover meermaals aan de bel bij de minister. De verschillen zijn volgens Kamerleden onuitlegbaar en ook groot.

Wiebes kende de verhalen, maar de situatie was volgens hem juridisch erg complex. De minister wilde bovendien concrete voorbeelden zien. Hij heeft er ongeveer 115 gekregen, waarvan 94 via de SP.

Klaar in maart 2021

‘Het antwoord op de vraag of aan deze gevallen recht is gedaan, is complex’, schrijft Wiebes aan de Kamer. Een extern onderzoeksbureau is nu bezig om te kijken in hoeverre dat het geval is. ‘Dit proces is inmiddels in gang gezet. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een steekproef bestaande uit de doorgeleide signalen en uit de overige aanvragen van bewoners.’

Het is de bedoeling dat de uitkomsten van het onderzoek in maart 2021 bekend zijn. Vlak voor of vlak na de verkiezingen op 17 maart dus. Vervolgens moet er nog een besluit over worden genomen.

