Koop én verkoop woning door zonneparkfirma wekt argwaan in Stadskanaal

Omwonenden aan de Semskade in Stadskanaal volgen met argusogen de aanleg van het zonnepark aan het Tweede Boerendiep in Stadskanaal en de stroomkabel die het zonnepark moet verbinden met een Drents stroomstation.

De argwaan is vooral ingezet toen de firma Zonneperceel BV een te koop staande woning aan de Semskade 23 in Stadskanaal kocht. Precies op de erfgrens van deze woning en buurman Frank Zwerver is een kabel op 30 meter diep onder de grond doorgetrokken. Nu de kabel er ligt, staat de woning weer te koop.

Zwerver zegt met een aantal omwonenden bij de gemeente Stadskanaal aan de bel te hebben getrokken, maar zij kregen nul op het rekest.

Niet gebruikt voor bewoning

Volgens Zonneperceel was de woning bedoeld voor huisvesting. ‘De woning zou dienst doen voor een projectmanager die zelf woonachtig is in het westen van het land’, zegt het bedrijf in een schriftelijke reactie. ‘Door de coronacrisis en de persoonlijke omstandigheden van desbetreffende projectmanager is de woning daar uiteindelijk niet voor gebruikt.’

De vorige eigenaar van de woning had misschien wel meer voor de woning kunnen vragen Frank Zwerver

Volgens wethouder Goedhart Borgesius (VVD) was Powerfield genoodzaakt de woning te kopen om de stroomkabel aan te leggen. ‘In aanloop naar dit proces is aan omwonenden gevraagd: staan jullie toe dat wij die kabel onder jullie woning doortrekken?’, herinnert Borgesius zich. ‘Daarop heeft niemand gezegd, dat mag wel bij mij. De actie van Powerfield daarop is dat zij daar een huis hebben gekocht.’

Voor omwonenden is de uitleg van Zonneperceel niet voldoende en is het te toevallig dat juist de woning aan de Semskade 23 in Stadskanaal door Zonneperceel is gekocht en dat juist op de erfgrens van deze woning een stroomkabel meters diep in de grond is gegraven.

Ratten in de tuin

Bovendien zorgde het leegstaan van de woning voor overlast, stellen buren. De tuin zorgde afgelopen zomer voor overwoekering van bossage en Zwerver moest bij Zonneperceel aan de bel trekken om de tuin te laten snoeien. De tuin trok ratten en ander ongedierte aan. Zonneperceel BV heeft de woning ondertussen weer te koop gezet.

Ik ga ervanuit dat het de normale procedure heeft gevolgd Goedhart Borgesius - wethouder

‘Wij houden hier een vreemde smaak in de mond aan over’, stelt Zwerver. ‘De vorige eigenaar van de woning had misschien wel meer voor de woning kunnen vragen, nu duidelijk is dat er precies onder deze kavel een stroomkabel is aangelegd, op een meter van mijn woning.’

Borgesius ziet dat anders. ‘Ik ga ervanuit dat het de normale procedure heeft gevolgd. De reacties van de buurt zijn me wel bekend en de klachten heb ik met Powerfield besproken.’

Het omgevingsmanagement is in handen van Chint Solar, de firma die in samenspraak met Powerfield het zonnepark aan de Van Boekerenweg in Stadskanaal in beheer heeft. Zonneperceel BV had in het verleden banden met Powerfield, aangezien directeur Symen Jellema voorheen ook directeur was van Powerfield. Op de website van Zonneperceel staat dat het bedrijf 'een samenwerking is tussen Powerfield en Grond en Vastgoed Participatiemaatschappij'. De firma Chint Solar, die het park samen met Powerfield ontwikkelt, zegt in een schriftelijke reactie ‘verder geen commentaar’ te hebben op de situatie.