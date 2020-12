'Opnieuw een groot beroep op flexibiliteit en doorzettingsvermogen studenten'

Nu de scholen dicht moeten, is het puzzelen voor onderwijsinstellingen in onze provincie. Niet alleen voor basisscholen en het voortgezet onderwijs, maar ook voor mbo, hbo en universiteit. Het onderwijs is online en studenten die extra steun nodig hebben kunnen dat krijgen.

'Opnieuw wordt er een groot beroep gedaan op de flexibiliteit, creativiteit en het doorzettingsvermogen van onze studenten en medewerkers. Maar we gaan samen ons uiterste best doen', stelt een woordvoerder van Noorderpoort.

Ook sportlessen online

Alle studenten van Noorderpoort krijgen vanaf woensdag online lessen. Dat geldt ook voor de sportlessen. Examens en praktijklessen blijven wel in school gegeven worden, met inachtneming van de coronamaatregelen. 'We hebben ook de ruimte om kwetsbare studenten een plek te bieden op school als dat nodig is.'

Door de sluiting van een groot aantal winkels en het stilleggen van niet-medische contactberoepen, moeten stages en leerwerkplekken mogelijk tijdelijk stopgezet worden.

RUG voert nog overleg

Wat de gevolgen zijn voor de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), is nog onduidelijk. 'Dat zijn we nog aan het uitzoeken', zegt een woordvoerder. 'We voeren ook nog overleg met Veiligheidsregio Groningen. Vanmiddag maken we het bekend.'

Op de Hanzehogeschool worden alle lessen voorlopig ook online gegeven, met uitzondering van tentamens en praktijklessen. Tijdens de tentamens gelden wel strikte maatregelen. Zo moet iedereen een mondkapje dragen tijdens het lopen en anderhalve meter afstand houden. Ook worden tafels en stoelen tussen de tentamens door schoongemaakt.

Extra, persoonlijke begeleiding

Ook voor het Alfa-college wordt online onderwijs de norm. 'Locaties zijn alleen nog geopend voor praktijklessen en examens. Ook kunnen studenten die het in deze lockdown extra zwaar hebben, terecht op school', aldus een woordvoerder. 'Voor die jongeren hebben we extra, persoonlijke begeleiding om hen te helpen.'

'Uit enquêtes onder onze studenten blijkt dat dat erg gewaardeerd wordt en dat dat ze helpt in deze moeilijke tijd. Deze begeleiding geldt voor alle studenten, ongeacht in welk studiejaar ze zitten en op welk niveau ze onderwijs volgen.'

Wat de gevolgen voor de stages van Noorderpoort-studenten zijn, is nog onduidelijk. 'Wat hier de impact van is en wat we hier nog extra in kunnen betekenen, bespreken we deze week.'

