Bewoners 'lawaaiflat' Ter Apel krijgen geen huurverlaging: 'We worden afgepoeierd'

Begin november schreven flatbewoners Johan Boers en Tineke Ahlers naar de beheerder van de flat, Woonzorg Nederland, en eisten huurverlaging en compensatie. Ook trokken ze aan de bel bij RTV Noord. Het boren, frezen en hameren werd de bewoners te veel.

Ongeveer een maand geleden gingen we langs bij de bewoners van de flat:

De bewoners zeggen meermaals aangegeven te hebben dat ze huurverlaging willen vanwege het gemis in woongenot, maar dat het onbespreekbaar zou zijn. Ook in oktober 2019 trokken ze aan de bel. Woonzorg Nederland zegt op haar beurt dat er nooit een officieel verzoek is binnengekomen en dat ze er naar gaan kijken wanneer dat wel gebeurt.

'Huurder dient hiermee rekening te houden'

Nu ligt dat officiële verzoek en het besluit er dus. De organisatie wil de huur niet verlagen. Reden: de werkzaamheden, die geluidsoverlast veroorzaken, zijn bij andere woningen in het gebouw. En wat betreft de werkzaamheden rondom het gebouw 'dient een huurder hiermee bij aanvang van de huur rekening te houden', blijkt uit de reactie van Woonzorg Nederland in handen van RTV Noord.

'Noodzakelijke werkzaamheden'

Ook is er volgens de organisatie geen spraken van 'onnodige of ontoelaatbare overlast'. Het zijn 'noodzakelijke werkzaamheden van de woningen op orde te houden'. Daarnaast lijken de werkzaamheden die veel lawaai veroorzaken voorlopig voorbij.

In de aankomende weken gaat het nog om het aandraaien van de staalconstructie, sauswerk en het plaatsen van privacyschermen. 'Als deze werkzaamheden al met enige overlast gepaard gaan, is deze minimaal', staat in de reactie.

Bewoners Johan Boers en Tineke Ahlers (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Afgepoeierd

Johan Boers laat weten dat hij teleurgesteld is met de beslissing. 'We worden gewoon afgepoeierd', zegt hij. Of hij verdere stappen gaat ondernemen is nog onduidelijk. De rechter is volgens hem geen optie vanwege de hoge kosten.

