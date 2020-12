Samen komen we de lockdown door: #Kopderveur!

De dagen zijn kort, het Coronavirus waart nog altijd rond en een lockdown houdt ons grotendeels aan huis gekluisterd. In deze duistere tijden kunnen we wel wat positiefs gebruiken. Daarom zeggen we samen: #kopderveur!

Wat is Kop der veur?

De winkels zijn dicht, de scholen zijn gesloten en een uitje maken is amper mogelijk. Nu bekend is geworden dat zelfs de Kerstdagen en Oud en Nieuw in kleine gezelschappen moeten worden gevierd, zijn dit voor veel mensen lastige weken. Juist in deze tijd kunnen we elkaars steun, lichtpuntjes en positieve berichten dus goed gebruiken.

En daar zorgen we samen voor! Onder de noemer 'Kop der veur' of #kopderveur besteden we bij RTV Noord deze tijd extra veel aandacht aan positief nieuws. Leuke verhalen, originele initiatieven, Groningers die elkaar een hart onder de riem steken: samen brengen we het onder de aandacht!

Zeg ook: Kop der veur!

Wil je andere Groningers ook een hart onder de riem steken? Gebruik het Kop der Veur-profielkader voor je foto op Facebook!

Zelf meedoen met #kopderveur?

We speuren deze tijd zelf actief naar positieve berichten. Maar heb je zelf ook een lichtpuntje, een leuk verhaal, ludieke initiatief of een hartverwarmende actie? Deel hem dan vooral met ons en andere Groningers!

Wat wil je zeggen tegen iedereen die het moeilijk heeft?

Is er iemand die jou door deze tijd heen helpt en die je in het zonnetje wilt zetten?

Heb je een initiatief dat mensen toch een beetje bij elkaar kan brengen?

Wie verdient volgens jou een compliment of een hart onder de riem?

Zie jij lichtpuntjes die een ander ook zouden kunnen helpen?

Deel je video, foto of verhaal onder onze Facebookpost, stuur het in een Facebook privébericht, of tag ons op Instagram en Tiktok. En vergeet natuurlijk niet de hashtag #kopderveur. Of... tip ons je idee of je hart onder de riem via het onderstaande formulier (of klik hier). Mit nkander holden wie kop der veur!

Lees ook:

- Mooie positieve verhalen in ons Kopderveur-blog