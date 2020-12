Kledingzaak start met videowinkelen: ‘Ik wil niet stilzitten’

Met haar smartphone in de hand loopt ze door haar winkel. Eigenaresse Aline Bus wil haar klanten toch het gevoel geven dat ze fysiek aan het winkelen zijn. Want dat kan nu niet meer vanwege de nieuwe coronamaatregelen.

Wie dat wil, kan videobellen met Alines winkel Onder de Linde. Ze verkoopt vintage en designkleding. Voor het videogesprek kun je alvast een mail sturen met de wensen en maten. 'Wij hangen dan een aantal geschikte sets klaar. We nemen dan samen met de klanten door wat ze willen en hoe het eruitziet', legt Aline uit. Ze geeft vrijblijvend advies.

De onderneemster wilde niet bij de pakken neerzitten. 'Klanten die hier komen, houden van onze persoonlijke aanpak', zegt Aline. Klikken op een paar items in de webshop heeft niet de charme van het winkelen, vindt de onderneemster. 'Dit leek mij het enige logische om te doen als alternatief. Zo krijg ik toch wat inkomsten.'

Net begonnen

De winkel bestaat zeven jaar en Aline heeft deze in april overgenomen. 'Dat was inderdaad in de coronacrisis. Maar de overname was voor die tijd al rond. De winkel was een wens van mij, waar ik al een poosje voor gespaard had', aldus Aline.

Dat dit een moeilijke tijd is om te ondernemen, neemt ze voor lief. Ze wil positief blijven. 'Het liefst heb je natuurlijk een winkel waar gezellig mensen doorheen lopen, maar het is gewoon even niet anders. Het is een uitdagende tijd', zegt de onderneemster. Ze snapt de keuze van de overheid om winkels te sluiten. 'Het niet mooi dat de ziekenhuizen vollopen, dus een maand op deze manier te werk gaan is wel te overzien.'

