Kinderopvang in Groningen heeft begrip voor sluiting

De twee grootste kinderopvangorganisaties in onze provincie begrijpen dat ze op last van het kabinet dicht moeten vanaf woensdag. Zowel SKSG als Kids2B staan achter het besluit.

Maandag maakte premier Rutte bekend dat naast scholen ook de kinderopvang tot maandag 18 januari dicht moet. In een brief aan ouders schrijft SKSG wel dat de sluiting 'ons zwaar valt'.

'Wij hadden heel graag onze deuren open gehouden omdat dit in het belang van de ontwikkeling van de kinderen is.' Toch is er begrip dat 'dusdanig heftige maatregelen nodig zijn om Covid-19 onder controle te krijgen'.

'Situatie die ernstiger is'

Directeur-bestuurder Lenie van der Werf van Kids2B deelt die mening. 'Het is vervelend voor ouders en kinderen. Je wilt dat de situatie voor kinderen zo gewoon mogelijk blijft. Maar dit is een situatie die ernstiger is.'

Open voor noodopvang

De kinderopvang gaat net als in het voorjaar open voor kinderen van ouders die werken in cruciale sectoren, zoals de zorg of de politie. Ook kwetsbare kinderen die het thuis moeilijk hebben kunnen er wel terecht. Van der Werf: 'Ouders die van de noodopvang gebruik willen maken moeten dat voor donderdagmiddag aangeven. Daarna bekijken we welke locaties daarvoor open blijven.'

Betalen en compensatie

Ouders die nu geen gebruik kunnen maken van de opvang moeten wel door blijven betalen. Volgens SKSG staat vast dat ze volledig gecompenseerd worden. De belastingdienst betaalt de opvangkosten tot het maximum uurtarief dat de overheid hanteert. Omdat SKSG hogere uurtarieven berekent, betaalt de organisatie dat deel terug aan ouders.

